К солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну в России пришла полиция 4 28.08.2021, 11:40

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С музыкантом провели беседу, суть которой неизвестна.

Российские силовики пришли к вокалисту Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию, чтобы дать концерт в поддержку партии «Родина» и выступить на фестивале «Спасская башня», сообщает znak.com.

Как пишет телеграм-канал «Осторожно, новости!» со ссылкой на постояльцев комплекса отдыха «Завидово», где остановился артист, силовики в штатском пришли в номер к Линдельманну, где провели с ним беседу, суть которой неизвестна.

Источники «Интерфакса» говорят, что проверка в гостиничном номере у Линдеманна проводилась «в рамках заявления». Ранее Эрмитаж жаловался, что музыкант нелегально продает серию предметов с цифровыми изображениями (NFT-токены), снятыми в музее.

Фронтмен знаменитой группы Rammstein Тилль Линдеманн примет участие в военно-музыкальном фестивале «Спасская башня» 4–5 сентября. Фестиваль «Спасская башня» — музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

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