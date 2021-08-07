Сайт Charter97.org объявляет набор сотрудников 1 7.08.2021, 13:15

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Есть вакансии для работы в редакции в Варшаве.

Сайт Charter97.org объявляет набор сотрудников для работы в редакции в Варшаве.

Редакция ищет журналистов по трем основным критериям:

Умные

Нужны креативные, эрудированные, интересующиеся общественно-политической жизнью Беларуси.

Грамотные

Владеющие белорусском, русским и английским языками.

Современные

Знающие специфику работы социальных сетей и мессенджеров.

Если это ты, то отправляй заявление на электронную почту charter97@gmail.com. Тема письма: Работа.

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