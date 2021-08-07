Сайт Charter97.org объявляет набор сотрудников1
- 7.08.2021, 13:15
- 6,480
Есть вакансии для работы в редакции в Варшаве.
Сайт Charter97.org объявляет набор сотрудников для работы в редакции в Варшаве.
Редакция ищет журналистов по трем основным критериям:
Умные
Нужны креативные, эрудированные, интересующиеся общественно-политической жизнью Беларуси.
Грамотные
Владеющие белорусском, русским и английским языками.
Современные
Знающие специфику работы социальных сетей и мессенджеров.
Если это ты, то отправляй заявление на электронную почту charter97@gmail.com. Тема письма: Работа.