Польша активно строит канал, который поможет кораблям обходить Россию 1 30.09.2021, 13:40

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Вислинская коса

Начался монтаж первых из четырех ворот шлюза.

В Польше активными темпами продолжается строительство судоходного канала через Вислинскую косу, который позволит судам заходить в порт Эльблонг в обход Калининградской области РФ.

Согласно информации консорциума NDI/Besix, выступающего подрядчиком строительства, по состоянию на конец сентября уже забетонировано дно и стенки шлюза. Также начался монтаж первых из четырех ворот шлюза.

В компании NDI рассказали, что каждые шлюзовые ворота состоят из шести элементов. На предприятии-изготовителе выполняется пробная сборка ворот, затем они разбираются на шесть сегментов, после чего по отдельности доставляются на стройплощадку в зону шлюза, где будет осуществляться окончательная сборка и монтаж. Вес одной заслонки - 160 тонн.

Кроме того, уже в значительной мере готов вход в канал со стороны Гданьского залива, т.е. северная часть канала - здесь забетонированы стенки и продолжаются дноуглубительные работы.

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