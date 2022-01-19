Российское командование ОДКБ покинуло Казахстан 4 19.01.2022, 14:02

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Минобороны РФ заявило о выводе интервентов из страны.

Минобороны России заявило о завершении вывода из Казахстана всех военных, участвовавших в миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). Командование контингентом также покинуло Казахстан, сообщило ведомство в твиттере.

Четыре самолета ВКС России с российскими военными вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алматы, добавили там. «На этих самолетах вернутся домой последние подразделения и командование российским контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявил начальник департамента международного сотрудничества Минобороны Казахстана Олжас Хусаинов, иностранный контингент, прибывший в рамках миссии ОДКБ, полностью выведен с территории страны.

Около 2600 военных ОДКБ прибыли в Казахстан 6 января после того, как президент Касым-Жомарт Токаев попросил «оказать помощь Казахстану в преодолении террористической угрозы». Военные из России, Беларуси, Таджикистана, Армении и Кыргызстана занимались охраной стратегических объектов, включая аэропорты, а также организовывали эвакуацию своих сограждан, пожелавших вернуться на родину.

13 января страны начали вывод войск.

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