Россия наносит массированные ракетные удары по Украине

Россия наносит массированные ракетные удары по Украине28
- 29.12.2022, 10:36
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(обновляется) Взрывы гремят в Киеве, Харькове и других городах.
Утром в четверг, 29 декабря, объявлена воздушная тревога во всех областях Украины.
В ОК «Юг» сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два надводных ракетоносителя. В готовности к пуску находятся 16 «Калибров». Кроме того, наблюдается активность стратегической авиации.
По сообщению спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, к ракетоносителям в Черном море добавилась еще одна подводная лодка. Это еще плюс четыре «Калибра».
09:00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых пусках российских ракет, они летят в направлении Сум.
Об угрозе ракетного обстрела Киевской области предупреждает глава ОВА Алексей Кулеба.
Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщает, что Россия планирует выпустить 29 декабря более 100 ракет в несколько волн. «Подход первых к Киеву - ориентировочно в 09:15. Города восточнее Киева - прилёты могут быть раньше. ПВО начинает работу по ракетам», — написал он.
09:30. В Киеве и области слышны звуки взрывов. По предварительной информации, работает ПВО.
Официально сообщается, что в Киеве работают силы Противовоздушной обороны Украины.
09:36. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что подразделения ОК «Север» успешно сбили одну из ракет над Сумской областью.
Пишут также о звуках взрывов в Одесской области. Предварительно, тоже сработала система ПВО.
09:46. Над Житомирской областью фиксируют ракеты. «Зафиксирован пролет ракет над Житомирщиной. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – пишет глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
09:52. Львовщина – угроза ракетного удара, сообщает председатель ОВА Козицкий.
09:53. Виталий Ким сообщил, что над морем в Николаевской области силы ПВО сбили 5 вражеских ракет.
09:56. В Полтавской области работает ПВО, сообщил глава ОВА Лунин.
10:05. Серия громких взрывов в Киеве. В КГВА сообщают, что работает ПВО.
10:09. Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль.
Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве.
10:13. В Харькове есть прилеты, сообщает мэр города Терехов.
10:43. В Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, сообщила городская военная администрация.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Информация о пострадавших уточняется.
10:46. В селе Степовое Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом.
10:50. Во Львове прогремели взрывы. 90% города – без света. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением.
11.15 В Киевском метро начались перебои со светом.
11:08. На данный момент известно о трех пострадавших в Киеве. Это двое взрослых и 14-летняя девочка. Всех госпитализировали, сообщил мэр города Виталий Кличко.
11:34. По предварительной информации сил ПВО, над Киевом были сбиты 15 ракет.
11:30. Сообщают о работе ПВО в Черниговской области.