Россия наносит массированные ракетные удары по Украине 28 29.12.2022, 10:36

16,422

(обновляется) Взрывы гремят в Киеве, Харькове и других городах.

Утром в четверг, 29 декабря, объявлена воздушная тревога во всех областях Украины.

В ОК «Юг» сообщили, что россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два надводных ракетоносителя. В готовности к пуску находятся 16 «Калибров». Кроме того, наблюдается активность стратегической авиации.

По сообщению спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, к ракетоносителям в Черном море добавилась еще одна подводная лодка. Это еще плюс четыре «Калибра».

09:00. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил о первых пусках российских ракет, они летят в направлении Сум.

Об угрозе ракетного обстрела Киевской области предупреждает глава ОВА Алексей Кулеба.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщает, что Россия планирует выпустить 29 декабря более 100 ракет в несколько волн. «Подход первых к Киеву - ориентировочно в 09:15. Города восточнее Киева - прилёты могут быть раньше. ПВО начинает работу по ракетам», — написал он.

09:30. В Киеве и области слышны звуки взрывов. По предварительной информации, работает ПВО.

Официально сообщается, что в Киеве работают силы Противовоздушной обороны Украины.

09:36. Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что подразделения ОК «Север» успешно сбили одну из ракет над Сумской областью.

Пишут также о звуках взрывов в Одесской области. Предварительно, тоже сработала система ПВО.

09:46. Над Житомирской областью фиксируют ракеты. «Зафиксирован пролет ракет над Житомирщиной. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях!» – пишет глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

09:52. Львовщина – угроза ракетного удара, сообщает председатель ОВА Козицкий.

09:53. Виталий Ким сообщил, что над морем в Николаевской области силы ПВО сбили 5 вражеских ракет.

09:56. В Полтавской области работает ПВО, сообщил глава ОВА Лунин.

10:05. Серия громких взрывов в Киеве. В КГВА сообщают, что работает ПВО.

10:09. Обломками сбитой ракеты повреждено частное здание в Дарницком районе и припаркованный рядом автомобиль.

Позже мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве.

10:13. В Харькове есть прилеты, сообщает мэр города Терехов.

10:43. В Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе, сообщила городская военная администрация.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Информация о пострадавших уточняется.

10:46. В селе Степовое Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом.

10:50. Во Львове прогремели взрывы. 90% города – без света. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Возможны перебои с водоснабжением.

11.15 В Киевском метро начались перебои со светом.

11:08. На данный момент известно о трех пострадавших в Киеве. Это двое взрослых и 14-летняя девочка. Всех госпитализировали, сообщил мэр города Виталий Кличко.

11:34. По предварительной информации сил ПВО, над Киевом были сбиты 15 ракет.

11:30. Сообщают о работе ПВО в Черниговской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».