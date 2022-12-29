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Беспилотники уничтожили пусковую установку С-300 в Брянской области РФ

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  • 29.12.2022, 12:13
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Беспилотники уничтожили пусковую установку С-300 в Брянской области РФ

Атака произошла в Унечском районе недалеко от границ с Беларусью.

Россияне во время массированной ракетной атаки по Украине утром 29 декабря пожаловались на уничтожение пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-300. «Бавовну» зафиксировали в Брянской области.

По словам жителей страны-агрессора, ее атаковали беспилотники.

Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

«В Брянской области беспилотники уничтожили пусковую установку С-300», – говорится в сообщении.

Журналисты, ссылаясь на свои источники, заявили, якобы массированному обстрелу утром в четверг подвергся Унечский район.

Утверждается, что беспилотные летальные аппараты «сбросили взрывные устройства по позициям» российского минобороны.

«В результате была выведена из строя установка С-300», – добавили в ASTRA.

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