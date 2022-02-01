«Стало плохо в 12.30 — приехали только к 20.47» 13 1.02.2022, 17:06

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В Минске начались проблемы с вызовом «скорой».

В понедельник, 31 января, в редакцию zerkalo.io стали жаловаться читатели, что не могут вызвать скорую помощь или приходится очень долго ждать приезда медиков. Некоторые люди считают, что это связано с подъемом заболеваемости COVID-19 и нехваткой специалистов. Спросили врачей и фельдшеров бригад скорой помощи, что сейчас происходит на подстанциях и почему.

«Пытался вызвать скорую помощь [по номеру 103] — [звонил] два раза с домашнего [телефона] и три с мобильного. Там просто не поднимали трубку. Дозвониться смог только через службу 112 — там уже соединили со скорой, и ещё подождал минуты три. Надеюсь, это единичный случай, потому что ситуация, конечно, не из приятных», — написал в редакцию Игорь.

Похожее сообщение журналисты получили от Ольги (имя изменено) из Минска: «Скорых не хватает; дозвониться по 103 получилось только с третьего раза. И сказали ждать не меньше часа, [потому что] сильно загружены. Через время позвонила опять в скорую — ожидание до шести часов. Пояснили, что первым делом едут туда, „где рожают, умирают и задыхаются“».

«Вчера в 12.30 жене стало плохо, очень плохо: температура, рвота, диарея. Я попытался набрать 103 — никто не снимал трубку. Я был просто в шоке! Потом позвонил в 112, меня соединили со скорой. К нам приехали только к 20.47», — поделился еще один читатель по имени Иван (имя изменено).

Вот что написал минчанин Артем: «Вчера вечером (23.00) стало плохо человеку — вплоть до потери сознания. Вызвать скорую пытались час, звонили с двух телефонов и слышали гудки. Дозвонились, уже когда подъезжали к БСМП, куда поехали просто наугад. По номерам больницы тоже было периодически занято, но в 80% шли гудки. Понимаю их загруженность, но они же явно не могут предугадать: человек со срочной проблемой или нет».

«В самые худшие времена люди ждали скорую до 10 часов!» Что говорят сотрудники скорой

Журналисты поговорили с несколькими сотрудниками минских подстанций скорой помощи. Фельдшер одной из них, Анна (имя изменено), рассказала, что нагрузка увеличилась около полутора недель назад. Девушка отмечает, что на ситуации сказывается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, но «лишь отчасти».

— Из-за большого количества людей, которые вызывают скорую без видимой на то причины, мы действительно долго разгребаем визиты. Люди вызывают на температуру 37; требуют справки от скорой, что мы были у них; не могут справиться с больным горлом и так далее. Мы успеваем на всё, просто это занимает время, потому что болеет много сотрудников. Диспетчеры предупреждают, что бригада не сможет приехать быстро, — и правильно делают. Людям дома приходится ждать по-разному, до двух часов в среднем. Но в самые худшие времена (это октябрь 2021 года) люди ждали скорую до 10 часов!

Еще одна фельдшер, которая работает на другой столичной подстанции, Кристина (имя изменено), тоже подтвердила, что проблема есть. Медик говорит, что сейчас в ее коллективе болеют многие сотрудники, но дело не только в этом:

— Сколько на подстанции всего сотрудников, я не знаю, но болеет сейчас около 20. Вот сегодня на смену не вышло 12 человек. Но кто-то выходит за болеющего коллегу, работает сверхурочно; хотя пару раз бывало, что бригада или две в сутки отсутствовали: выйти было некому.

По словам фельдшера, сильно выросло количество визитов — сейчас у одной бригады может быть и 20 за смену, это в два раза больше, чем раньше. Фельдшер заметила рост количества вызовов по коронавирусной инфекции и отмечает, что стали больше болеть дети.

— Некоторые вызывают, когда узнали, что у них положительный тест: боятся, просят отвезти их в больницу, сделать КТ. Приезжаем, видим, что сатурация нормальная, показаний для этого нет. Но все равно стараемся завезти, потому что люди просят, а отказать в госпитализации мы не можем. Но, конечно, есть случаи, когда пациентам действительно плохо: низкая сатурация, тяжело дышать, лечение не помогает. Конечно, такой визит обоснованный. Вообще, хочется, чтобы люди стали ходить в масках, не посещали многолюдные места, хоть как-то задумались о своем здоровье.

При этом, тоже отмечает собеседница, часто люди звонят по вопросам, которые не касаются работы экстренной службы.

— Человек болеет один — два дня и просит нас взять мазок. А мы их вообще не берем. Или ленится сходить в поликлинику, потому что там очереди, и вызывает нас, просит выдать больничный. Это мы тоже не можем сделать, поэтому ему все равно придется потом идти к врачу. Еще иногда просят назначить лечение или выписать рецепт. Это тоже не к нам. В итоге и пациенту не помогли, и время на визит к нему потратили. А тем, кому действительно нужна помощь, приходится долго ждать.

В течение дня, по словам Кристины, время ожидания меняется и к вечеру увеличивается еще больше. От этого устают и пациенты, и сами сотрудники скорой помощи.

— Обычно это два или три часа, а перевозки из больницы (или поликлиники) в больницу отдаются в последнюю очередь — пациент может ждать пять — шесть часов, потому что он ведь все равно под наблюдением других врачей, — поясняет Кристина. — Если честно, [мне] после каждых суток хочется уволиться, потому что очень тяжело. Работаешь без заезда, иногда нет времени даже сходить в туалет, не то что поесть, — нужно разгребать визиты, чтобы хотя бы к ночи справиться.

«Когда у пациента 37,3 или целый месяц болит живот, а он не идет в поликлинику — скорая должна на это ездить?»

Похожим образом поясняет причины проблем с вызовом скорой и врач одной из городских подстанций. Анастасия (имя изменено) говорит, что в ее коллективе сотрудники болеют «повально».

— Все вещи и водитель есть, а в машину посадить некого. Бывает, из 110 сотрудников 20 — на больничном. Доходит до того, что 20 бригад по городу не могут ездить — их просто нет. Это ощутимо. В последние дни — максимально много визитов, а ехать некому, нагрузка идет на другие бригады.

Сейчас у нас на подстанции болеет три врача — это много, целая врачебная бригада. Ковидные бригады не могут справиться с потоком своих запросов и скидывают их на «линейные», которые ездят по обычным вызовам. И «чистым» сотрудникам приходится ехать туда. Потом они уже не могут обслуживать другие визиты, соответственно, их откладывают. Иногда срочные случаи забирают коллеги из другого района, чтобы хоть кто-то приехал. И я тоже замечаю, что мы иногда ездим на другие районы.

Еще проблема в том, что приезжаешь, а у человека просто болит голова! Да, она может болеть так, что не встать с кровати. Тогда вызов обоснованный. Но когда у пациента 37,3 или целый месяц болит живот, а он не идет в поликлинику — скорая должна на это ездить? Бывает, все фельдшеры заняты; ты сидишь на какой-то, простите, ерунде — объясняешь человеку, как измерять давление. А тебе звонит диспетчер: «Там у человека ножевое. Вы где?» Я у людей обычно спрашиваю: «Вы когда плиту зажечь не можете, вызываете газовщиков? Или когда лампочку надо поменять — электриков?» То же самое и здесь. Люди ничего не знают о своем организме и не хотят знать.

Также врач пояснила, как распределяются по бригадам вызовы на дом.

— Обычно диспетчер от пациента передает данные на подстанцию за минуту — две, а потом местный диспетчер уже ищет, кто поедет. Обычный визит (к примеру, артериальное давление) может быть передан бригаде в течение часа. Нужно понимать: даже если кто-то умирает, задыхается, у диспетчера есть шесть минут, чтобы передать визит, а еще 15 минут дается на то, чтобы мы доехали. Сейчас действительно многие визиты «сгорают». То есть, например, его получили утром, а бригада приехала через несколько часов или во второй половине дня. Но, понимаете, на срочный визит кто-то обязательно приедет. Может, фельдшера отправят, а не врача, но кто-то точно будет.

— Читатели говорят, что даже не могут дозвониться диспетчерам.

— Скорее всего, некому трубку поднять, но я не работаю в этой службе и не могу вам точно ответить. Однако нужно понимать, что, когда пациент звонит в 103, он попадает на головную подстанцию, а оттуда уже передают обращения на другие.

Анастасия добавила, что долго могут ждать люди, обратившиеся в скорую с коронавирусом.

— Не хватает «одетых» бригад (медиков в защитных костюмах, которые и обслуживают пациентов с COVID-19. — Прим. Zerkalo.io). Одевать всех не будут. Во-первых, кто тогда будет обслуживать чистые визиты. Во-вторых, это деньги. Тут идут доплаты. Для врачей они выше, поэтому стараются делать так, чтобы больше задействовать фельдшеров и в целом «одевать» меньше бригад. Но так или иначе, одна бригада со всеми вызовами не справляется. Сейчас есть перевозочные команды — это фельдшер, который перевозит пациента в стационар или из больницы в больницу. Еще он захватывает просто ковидные визиты, потому что не хватает человек. Поэтому пусть пациенты не переживают — за всеми приедут, просто позже.

Когда точно нужно вызывать скорую помощь?

Журналисты попросили врача сориентировать читателей, в каких случаях действительно стоит вызывать скорую. Невозможно охватить все причины боли и все заболевания, но специалист постаралась назвать наиболее часто встречающиеся и важные случаи.

Дети. Если ребенок что-то проглотил, поперхнулся и задыхается. При неукротимой рвоте, затрудненном дыхании, высокой температуре, которая не сбивается лекарствами. При температуре с сыпью, «судорожной готовности» — на это состояние указывает «мраморная» кожа ребенка, ледяные руки, ноги и при этом температура 39. Также сюда относятся травмы.

Беременные женщины с температурой, болью в животе. Но здесь, если есть возможность, можно ехать в больницу, потому что не всегда может приехать бригада с акушером-гинекологом.

Взрослые. При судорогах. Но не тогда, когда ногу свело. Речь идет о потере сознания. При сильной рвоте кровью; почечных коликах; постоянных острых болях в животе, сопровождающихся рвотой и повышением температуры. При травмах с кровотечением; травмах головы (при травмах рук и ног без кровотечения, если есть возможность, лучше самим поехать в травмпункт). Если у человека нарушилась речь, «повисла» рука, перекосило лицо. Не стоит откладывать вызов скорой диабетикам (но важно самим контролировать сахар), людям, у которых хрипы в легких. Сильно молодеют инфаркты у мужчин — нужно быть начеку, если есть постоянные давящие жгучие боли в грудной клетке, отдающие в левую руку.

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