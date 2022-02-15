Идеальный блеф или канун войны? 3 Марк Крутов, «Радио Свобода»

15.02.2022, 8:20

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Эксперты — о ситуации на границе Украины, Беларуси и России.

В понедельник расследовательская группа Conflict Intelligence Team опубликовала новый анализ передвижения российских войск у границ Украины, основанный на видео из открытых источников и спутниковых снимках. Аналитики CIT согласны с данными американской разведки: полномасштабная военная операция может быть начата Россией уже 16 февраля. "Если это блеф, то исключительно хороший, поскольку он полностью неотличим от подготовки к реальному масштабному наступлению", – говорится в новом расследовании группы.

На фоне сообщений западных СМИ, которые "назначили" начало войны на среду, украинские олигархи стали массово покидать Киев, а международные авиакомпании – отменять рейсы в Украину, вынуждая украинских чиновников чуть ли не ежечасно выпускать успокаивающие заявления и увеличивать гарантийные взносы международным страховым компаниям. Созданная Россией напряженность у украинских границ только в этой сфере уже обошлась украинскому бюджету в 60 миллионов долларов США, которые пришлось зарезервировать для страхового обеспечения полетов гражданской авиации.

Россия в это же время утверждает, что не ведёт никакой "необычной военной деятельности" на своей территории и, напротив, обвиняет Украину в подготовке силовой операции в Донбассе. Об этом говорится в ответе России на поступивший ранее запрос Украины, поданный через ОБСЕ.

Что происходит на самом деле?

Судя по всему, основную тревогу западных экспертов и разведок вызывают уже не перемещения войск с востока России к украинским границам, а последующее развертывание их в считаных километрах от территории Украины – порой на расстоянии, которое позволяет обстреливать крупные украинские города, не пересекая границу.

Речь, например, идет о тяжелых самоходных орудиях "Пион", которые переброшены в район Белгорода и населенного пункта Веселая Лопань, находящегося менее чем в 10 километрах от границы и 50 километрах от Харькова.

Пока основное внимание аналитиков было приковано к Беларуси, где Россия проводит совместные с белорусской армией военные учения, российская техника и личный состав развертывались и в других граничащих с Украиной регионах. Как пишут в своем новом материале эксперты CIT, речь идет о 41-й общевойсковой армии, которая прибыла в европейскую часть России еще весной прошлого года – а теперь выдвигается в район населенных пунктов Брянской области Унеча, Клинцы и Климово. Там же ранее была замечена техника, принадлежащая, предположительно, 90-й танковой дивизии Центрального военного округа. Расстояние от Климово до украинской границы – менее 20 километров. Как предполагают в CIT, в случае полномасштабного вторжения эти силы могут быть использованы для наступления в направлении Чернигова, где расположен штаб оперативного командования "Север" Сухопутных войск Украины.

Военная техника приближается вплотную к украинской границе и в Курской области. К соединениям, переброска которых в этот регион началась еще прошлой осенью, в последние дни добавились части 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, которая в "обычной жизни" постоянно дислоцируется в Поволжье и Оренбургской области у границы с Казахстаном. Одна из российских военных колонн попала на видео, снятое в районе города Суджа – в 10 километрах от границы с Украиной.

Вместе с этим эксперты CIT отмечают, что пока "не заметили масштабной переброски дополнительных сил в Ростовскую область" – этот регион являлся основной российской "базой" для действий армии на территориях самопровозглашенных "народных республик" Донбасса и поддержки пророссийских сепаратистов. Впрочем, движение войск в сторону украинских границ фиксируется и здесь – речь идет о мотострелках и танкистах 8-й гвардейской армии Южного военного округа, которые и так базируются в регионе. Часть из них на днях выдвинулась из пункта постоянной дислокации в район города Миллерово (менее 30 км от границы). В CIT отмечают, что эти силы могут попытаться атаковать украинские войска на линии соприкосновения с войсками "ЛНР" и "ДНР".

Полевые госпитали, авиация и "кадыровцы"

Еще одним "красным флагом", говорящим о возможности вторжения России в Украину, стали полевые госпитали. Пока с помощью спутниковых снимков наблюдателям удалось обнаружить два таких госпиталя: на аэродроме Зябровка под Гомелем и в Крыму, в военном лагере в районе населенного пункта Новооозерное (уже после публикации этого материала появились фотографии еще одного, в белорусских Осиповичах, где также проходят "российско-белорусские учения" – о его развертывании также пишет газета "Красная звезда". Транспортировка еще одного полевого госпиталя попала на видео из Белгорода).

В то же время, как отмечают в CIT, Россия пока не сосредотачивает ранее переброшенные в Крым силы непосредственно на границе с Херсонской областью Украины.

Белорусские власти на днях добавили Зябровку и другие пункты дислокации российских войск в "официальный" список мест проведения учений "Союзная решимость – 2022". Один из самых тревожных знаков возможной войны – переброска в Беларусь в дополнение к постоянно дислоцированным вблизи границ Украины самолетам истребителей Су-35 и штурмовиков Су-25СМ.

💥 🇷🇺 В Белгороде около 30 км от границы с Украиной скопились десятки ударных вертолётов ВКС РФ, активность которых замечена сегодня над центральной частью России. https://t.co/K5aoaeSR8B pic.twitter.com/X8HlndoUHr — Записки охотника (@galandecZP) February 12, 2022

В Брянской и Белгородской областях на видео в соцсетях все чаще попадаются также ракетные комплексы "Искандер". "Превосходство в авиации и ракетных комплексах является, пожалуй, самым серьезным преимуществом России в крупном конфликте с Украиной", – считают аналитики Conflict Intelligence Team, отмечая, что переданные странами Запада Украине переносные зенитные ракетные комплексы предназначены лишь для поражения целей на небольшой высоте, а системы "Точка-У" и "Гром" советского производства морально устарели и могут быть перехвачены российскими средствами ПВО или обезврежены средствами радиэлектронной борьбы.

Кроме этого, в CIT обращают внимание на переброску к украинским границам войск Национальной гвардии. Речь идет прежде всего о "кадыровцах" – бойцах 141-го специального моторизованного полка имени Ахмата Кадырова, больше известного как полк "Север" (бывший батальон "Север"). "Это говорит в пользу вариантов возможного наступления, при которых предполагается захватить и по крайней мере некоторое время удерживать часть территории Украины. В этом случае "росгвардейцы" могут выполнять полицейские и антипартизанские функции", – говорится в новом исследовании CIT, авторы которого отмечают, что "кадыровцы" де-факто не подотчетны федеральному командованию войск Нацгвардии – а следовательно, менее скованы формальными законами ведения войны и представляют больший риск для мирного населения.

"Не думаю, что Путина беспокоит Олимпиада"

Один из авторов нового исследования Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в интервью редакции Сибирь.Реалии отвергает версию о том, что все происходящее может быть связано с какими бы то ни было "учениями".

"Один из важнейших моментов, который ярко показывает, что это не просто учения, – это именно масштаб: сколько войск и в каком разнообразии их свезли. Даже в апреле прошлого года, когда было первое стягивание войск к границе России и Украины, которое в дальнейшем оправдали учениями "Запад-2021". Даже тогда войск было гораздо меньше, чем уже есть сейчас. Процентов на 30–40. На сегодня порядка 70% военной мощи России стянуто к западным границам. Это беспрецедентный масштаб, такого не было никогда. И процесс переброски продолжается. Я не думаю, что Владимира Путина беспокоит, будет война пересекаться с Олимпиадой или не будет. Тут есть куда более важный фактор, нежели риск испортить настроение председателю КНР. Погода. Сейчас февраль, почва промерзшая, в таких условиях технике проще преодолевать пересеченную местность, по лесам ехать, по полям, идти в наступление. Когда начнется весна, весь снег на полях превратит их в болота, танки, техника начнет тонуть, вязнуть. Если начать наступление в такой период – это будет срыв наступления. Это понимают все военные, они всегда рассчитывают на старт наступления, когда почва промерзшая. Соответственно, ждать окончания Олимпиады чревато большими проблемами, чем испорченное настроение Си Цзиньпина”.

Аналитик компании "Рохан консалтинг" Конрад Музыка, который, как и российские исследователи, внимательно отслеживает наращивание войск у украинской границы, считает, что Россия подготовила от 4 до 5 плацдармов для наступления на Украину в кратчайший срок – если такой приказ будет отдан. Иллюстративную карту переброски российских войск, на которой отмечены эти плацдармы, публикует в твиттере пользователь @The_Lookout_N:

Here is an attempt to create an illustrative map on where we have Army level concentrations, currently in the process of moving to jump-off positions near the border.



This is my personal assessment as of 1200z today, February 13th. pic.twitter.com/88o0OMgixy — The Lookout (@The_Lookout_N) February 13, 2022

Россия также собрала в Черном море беспрецедентную по размеру группировку военных кораблей и подводных лодок, отмечают эксперты. Как ранее говорил в интервью Радио Свобода один из них, вряд ли масштабное десантирование в Одессе или Мариуполе будет одним из первых действий России в случае начала большой войны, хотя все необходимое для таких действий у российской армии уже готово.

В понедельник начальник главного оперативного управления Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов сказал, что "российские военные всегда готовы нанести удар по зашедшим в ее территориальные воды иностранным кораблям и подлодкам", позже Дмитрий Песков постарался немного смягчить его слова, уточнив, что военные будут придерживаться "определенного протокола действий в отношении иностранных кораблей, надводных или подводных, в случае их вторжения в территориальные воды России". В июне 2021-го инцидент с британским эсминцем "Дефендер", который, как утверждала Москва, зашел в российские территориальные воды у берегов аннексированного Крыма, действительно закончился стрельбой – правда, потом российские военные стали утверждать, что это были учебные стрельбы и огонь велся не в направлении "Дефендера".

"Вне зависимости от того, будет ли отдан приказ о начале операции, до полного завершения ее подготовки остаются считаные дни. … Не будет преувеличением сказать, что к растиражированной дате начала наступления 16 февраля все приготовления вполне могут быть завершены", – пишут в своем новом материале аналитики Conflict Intelligence Team.

Вместе с этим у военных экспертов, которые самым серьезным образом относятся к невиданной концентрации российских войск на западе страны, начинают проскакивать и нотки скепсиса относительно скорого начала войны.

Роб Ли, эксперт по обороне факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона, отмечает в своем твите: если Россия и правда готовится напасть на Украину в ближайшие дни, военное командование могло бы принять хоть какие-то меры, чтобы остановить поток видео в тиктоке, на которых видны военные колонны и поезда с техникой. Например, пишет Ли, перекрывать для гражданского автотранспорта автомобильные дороги на пути следования этих колонн или вблизи военных баз и полигонов. Он приводит три возможных объяснения тому факту, что этих видео в соцсетях становится все больше. Первое – Россия не планирует вторжение, но для принуждения стран Запада к уступкам создает условия, в которых ни один из объективных факторов не позволит заподозрить ее в блефе. Второе – люди, которые отвечают за обеспечение секретности и за реализацию запрета на использование смартфонов в армии, не выполняют должным образом свою работу. Наконец, третья версия – российская армия намеренно хочет показать, что скапливает войска в тех или иных районах у самой границы с Украиной, но лишь для того, чтобы начать настоящее наступление в каком-то другом месте.

Дипломатический фронт

Параллельно с наблюдением за развертыванием российских войск западные страны не прекращают усилий по дипломатическому урегулированию ситуации, исходя из абсолютной реальности угрозы российского вторжения в Украину. 14 и 15 февраля новый канцлер Германии Олаф Шольц побывает сначала в Киеве, а потом встретится в Москве с Владимиром Путиным. Предыдущие переговоры на высшем уровне, например встреча Путина с французским президентом Эммануэлем Макроном, видимого результата не принесли. Темами обсуждения на переговорах Шольца и Путина будут "ситуация вокруг Украины, требуемые Россией гарантии безопасности в Европе и газопровод "Северный поток – 2".

В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский сделал жест, который вызвал в западных кругах противоречивую реакцию: во время телефонного разговора с Джо Байденом он пригласил своего американского коллегу посетить Украину "в ближайшие дни". В сообщении Белого дома об этом разговоре предложение Зеленского не упоминается. Сложно представить себе, чтобы Байден пошел на такой шаг в условиях, когда США призывают своих граждан не ездить в Украину и сокращают персонал своей дипмиссии в Киеве.

Беспрецедентное напряжение в ожидании "запрограммированного" вторжения выливается и в неаккуратные заявления некоторых украинских дипломатов. Так, в воскресенье посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в эфире Би-би-си, что Украина могла бы отказаться от записанной в ее Конституции цели вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну с Россией. Спустя несколько часов Пристайко заявил, что его "не так поняли", а МИД Украины и Владимир Зеленский постарались дезавуировать его слова. Несмотря на это, Дмитрий Песков уже успел заявить, что "официальный отказ Украины от вступления в НАТО был бы шагом на пути к значимому ответу на озабоченности России".

В понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и Лукашенко также фактически дезавуировали и прежние заявления российских и белорусских чиновников о том, что после окончания учений "Союзная решимость – 2022" российские войска обязательно покинут Беларусь.

"Мы проведем учения и в результате определимся, на каких направлениях нам надо держать какие-то вооруженные силы. … Это наше дело с Путиным", – сказал Лукашенко.

The New York Times в воскресной статье цитирует слова президента Финляндии Саули Ниинистё, который чаще других европейских лидеров напрямую контактирует с Владимиром Путиным. О своем последнем разговоре с российским президентом, состоявшемся в январе, Ниинистё говорит пессимистично: "Его настроение, решительность очень изменились. Он понимает, что надо использовать импульс, который есть сейчас".

Пока же, как сообщают российские информационные агентства, в понедельник Владимир Путин встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В опубликованной в понедельник статье издание Financial Times отмечает, что из-за коронавирусных ограничений число людей, с которыми российский президент встречается лично и к чьему мнению он прислушивается, уменьшился. "Круг его общения сужается. Это влияет на его разум. Раньше он смотрел вокруг себя на все 360 градусов. Теперь это больше похоже на 60", – цитирует издание неназванный высокопоставленный источник в Кремле.

Впрочем, как минимум итоги встречи с главой Министерства иностранных дел дают понять, что российские власти еще не захлопнули дверь для дипломатического решения кризиса: Лавров на встрече с Путиным заявил, что шансы на договорённости со странами Запада по вопросу о так называемых "гарантиях безопасности России" сохраняются. С оптимизмом некоторые комментаторы восприняли и слова Сергея Шойгу, который заверил президента, что "часть учений вооруженных сил РФ закончится в ближайшее время".

Марк Крутов, «Радио Свобода»

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