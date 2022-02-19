Ученые выяснили, как алкоголь помогает COVID-19 проникать в легкие
- 19.02.2022, 15:30
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Коронавирус в основном размножается в верхних дыхательных путях.
Группа ученых из Гейдельбергского университета в Германии сообщила, что употребление алкоголя помогает коронавирусу SARS-CoV-2 проникать в легкие, пишет газета «Известия».
«В ходе экспериментов, моделирующих три различных состояния при хроническом алкоголизме, мы обнаружили значительное увеличение экспрессии АСЕ2 в легких, которые остаются наиболее поражаемым органом у пациентов с COVID-19», — говорится в заявлении специалистов.
Данный вывод был сделан по результатам исследования, в ходе которого лабораторным мышам вводили алкоголь по трем разным схемам — с помощью инъекций, паров алкоголя и резко лишая их спиртного.
Затем в органах животных измеряли уровень экспрессии генов, задействованных в механизме проникновения коронавируса в клетки будущего хозяина.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мутировавший коронавирус больше не способен попадать в легкие, в основном омикрон-штамм поражает органы верхних дыхательных путей.
По ее словам, вирус с течением времени утратил один из рецепторов, который обеспечивал его легкое проникновение в клетки. Сейчас коронавирус размножается в верхних дыхательных путях, вызывая трахеит, у детей при этом часто наблюдается бронхит.