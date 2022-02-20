Врачи назвали симптомы более тяжелого варианта «омикрона» 1 20.02.2022, 9:01

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На что следует обратить внимание.

Оригинальный Omicron, появившийся в конце прошлого года, отличающийся высокой трансмиссивностью, считался более мягким по сравнению с предыдущими штаммами Covid. Однако, согласно японскому исследованию, новый подвариант Omicron BA.2 может спровоцировать более «тяжелое» заболевание, пишет medikforum.ru.

Было обнаружено, что вариант BA.2 вызывает более серьезную инфекцию по сравнению с исходным штаммом Covid.

Выводы, полученные исследователями из Токийского университета в Японии, наблюдали это у инфицированных хомяков. Вариант «невидимка» смог вызвать более значительное повреждение легких у этих животных моделей.

В исследовании также сообщается, что Omicron BA.2 может противостоять некоторым видам лечения и быть более устойчивым к вакцинному иммунитету.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, на основании предыдущего анализа вакцины от Covid оказались «эффективными» против серьезных инфекций.

Сначала новый вариант считался более заразным по сравнению с предшественником. В последние несколько недель он быстро распространяется в Дании и Южной Африке.

Подштамм также появился в Великобритании, вызвав девять процентов случаев Covid в начале февраля.

«Подводя итог, наши данные предполагают возможность того, что BA.2 будет наиболее опасным вариантом для глобального здравоохранения. В настоящее время и BA.2, и BA.1 вместе распознаются как Omicron, и их почти невозможно отличить. Основываясь на наших выводах, мы предлагаем признать BA.2 уникальным вариантом, вызывающим озабоченность, и этот вариант SARS-CoV-2 следует тщательно отслеживать».

Основываясь на отчетах врачей, лечащих вариант Covid, и пациентов, борющихся с ним, вот полный список симптомов:

Першение в горле

Легкие боли в мышцах

Экстремальная усталость

Сухой кашель

Ночная потливость

Насморк

Головная боль

Миалгия (мышечная боль)

Потеря аппетита

Диарея

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