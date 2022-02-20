Назван способ отличить грипп, ОРВИ и омикрон-штамм коронавируса 20.02.2022, 11:40

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Все три заболевания проявляются с похожими симптомами.

Заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в интервью «Российской газете» рассказала, как отличить грипп, ОРВИ и омикрон-штамм коронавируса.

Руженцова назвала способ отличить грипп, ОРВИ и омикрон-штамм COVID-19 и заявила, что это невозможно сделать без проведения специальных тестов. По ее словам, все три заболевания проявляются с одинаковыми симптомами.

«Грипп чаще дает быстрое повышение температуры тела, головные боли, со вторых суток — боли или першение в горле. Но такие же симптомы могут быть вызваны омикроном. Для сезонных респираторных инфекций более типичны насморк, небольшое повышение температуры тела. Но то же самое может отмечаться у некоторых пациентов и при коронавирусной инфекции, и при гриппе», — объяснила эпидемиолог.

Ранее Руженцова сравнила постковидный синдром дельты и омикрона. По ее словам, первый переносится более легко, чем второй.

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