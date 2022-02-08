Диетолог перечислила необходимые витамины при «Омикроне» 8.02.2022, 13:41

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Что требует наш организм во время заражения COVID-19?

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила необходимые витамины, которые стоит пить в период распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 7 февраля Соломатина рассказала в интервью «Москве 24».

«Дело в том, что иметь некий запас прочности нужно уже до того, как человек заболел», — указала врач.

Соломатина заявила, что в число необходимых витаминов входят C, D, B12, цинк и омега-3.

По ее словам, витамин C играет роль в выработке интерферонов, цинк полезен для нормальных иммунных реакций, витамин B12 — для здоровья нервной системы, витамин D помогает поддерживать иммунную и сердечно-сосудистую системы, а омега-3 входит в состав клеточной мембраны.

При этом перед приемом витаминов всегда необходима консультация с врачами.

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