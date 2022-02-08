Вспышка ковида оставила ряд городов почти без общественного транспорта 2 8.02.2022, 15:02

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Многие работники не могут попасть на свои предприятия.

В Светлогорске отменяются автобусные рейсы, люди не могут доехать до работы, сообщает ranak.me.

В том числе работники не могут попасть на многострадальный целлюлозно-картонный комбинат (ЦКК), построенный за китайский кредит.

В администрации ЦКК объясняют, что во всем виноват коронавирус: "на работу вышло лишь около 30% водителей автопарка".

"Нам придется в ближайшее время добираться на работу и с работы всеми доступными средствами, в том числе и на такси", — добавляют в ЦКК. И просят сотрудников носить маски, так как останавливать производство нельзя.

Подобная ситуация и в Рогачеве.

Как сообщало "Еврорадио", такая же "ковидно-транспортная" проблема возникла и в Могилеве. Чтобы добраться на работу, могилевчанам разрешили ездить на автобусах по троллейбусным проездным, а на троллейбусах — по автобусным.

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