Белорусские солдаты и офицеры массово отказываются воевать против Украины 35 5.03.2022, 13:35

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Белорусы уже нарушили планы Путина.

Сайту Charter97.org стала известна причина, почему белорусские войска до сих пор, несмотря на приказы «сверху», не участвуют в сухопутных военных действиях против Украины. Большинство рядового состава белорусских частей, которых готовили к отправке в Украину, настроены против участия в войне.

Офицеры докладывают в Генеральный штаб ВС РБ, что в случае перехода границы жизнь офицеров будет в огромной опасности, потому что солдаты поднимут оружие против них. Также прогнозируется массовая сдача в плен белорусских военнослужащих.

Ряд небольших подразделений белорусской армии несколько дней назад уже пересекли границу с Украиной, но были возвращены назад из-за отказа военнослужащих участвовать в боевых действиях.

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