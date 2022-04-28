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Дания первой в мире приостановила вакцинацию от COVID-19

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  • 28.04.2022, 16:20
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Дания первой в мире приостановила вакцинацию от COVID-19

Кампанию по вакцинации вернут уже осенью.

Дания стала первой страной в мире, которая приостановила прививку против коронавируса. Планирует вернуть кампанию по вакцинации уже осенью.

Об этом пишет Yahoo!News.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения, страна находится в "хорошем положении" касаемо вакцинации. Сегодня в Дании прививки получили около 81% населения, а бустерную вакцину получили 61,6%.

Дания решила "свернуть" кампанию по иммунизации с 15 мая, однако она все же будет продолжаться для людей из группы риска.

"Мы планируем возобновить программу вакцинации осенью. Этому будет предшествовать тщательная профессиональная оценка того, кого и когда вакцинировать и какими вакцинами", - заявила Болетт Соборг, главный врач Дании.

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