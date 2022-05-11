Основатель Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом

Основатель Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом1
- 11.05.2022, 8:26
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Один из богатейших людей мира рассказал о своих симптомах.
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заболел COVID-19. Об этом один из богатейших людей мира написал в Twitter.
«У меня положительный результат теста на COVID, у меня легкие симптомы», — написал он в Twitter.
По словам миллиардера, болезнь протекает легко. Ранее он делал прививку. Сейчас он на самоизоляции.
Билл Гейтс — американский предприниматель и филантроп. Один из создателей компании Microsoft. Его состояние журнал Forbes оценивает в 129 млрд долларов.