Основатель Microsoft Билл Гейтс заразился коронавирусом 1 11.05.2022, 8:26

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Билл Гейтс

Один из богатейших людей мира рассказал о своих симптомах.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заболел COVID-19. Об этом один из богатейших людей мира написал в Twitter.

«У меня положительный результат теста на COVID, у меня легкие симптомы», — написал он в Twitter.

По словам миллиардера, болезнь протекает легко. Ранее он делал прививку. Сейчас он на самоизоляции.

Билл Гейтс — американский предприниматель и филантроп. Один из создателей компании Microsoft. Его состояние журнал Forbes оценивает в 129 млрд долларов.

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