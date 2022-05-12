Минздрав больше не будет информировать о COVID-19 в Беларуси

Минздрав больше не будет информировать о COVID-19 в Беларуси2
- 12.05.2022, 12:01
- 1,460
Статистику будут показывать раз в месяц.
В Министерстве здравоохранения приняли решение обновлять статистические данные по COVID-19 первого числа каждого месяца.
Такое решение было принято в связи с уменьшением количества заражений.
По прогнозам специалистов Минздрава, к осени инфекция COVID-19 на территории Беларуси должна перейти в непандемичную, сезонную фазу. Это означает, что заболеваемость COVID -19 будет регистрироваться как ОРВИ и грипп – осенью и зимой.
Однако неизвестно, как себя будет вести вирус в Беларуси, где вакцинация была провалена.