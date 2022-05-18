Ким Чен Ын нашел «виновных» во вспышке COVID-19 в Северной Корее

Ким Чен Ын нашел «виновных» во вспышке COVID-19 в Северной Корее5
- 18.05.2022, 8:19
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Диктатор выступил с резким заявлением на заседании политбюро Рабочей партии.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын назвал реакцию своей страны на первую официально подтвержденную вспышку COVID-19 незрелой. Он также обвинил правительственных чиновников в неадекватности и инертности при борьбе с вирусом.
Об этом сообщает Reuters.
Председательствуя на заседании политбюро правящей Рабочей партии, Ким заявил, что незрелость способности государства справляться с кризисом вызвала трудности в борьбе с пандемией. С момента первого признания вспышки COVID-19 в КНДР зарегистрировано 1,72 миллиона пациентов с симптомами лихорадки, в том числе 62 случая смерти.