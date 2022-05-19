Частным лабораториям запретили делать ПЦР-тесты 19.05.2022, 12:13

Такое решение принял Минздрав «в целях оптимизации».

В министерстве сообщили, что якобы в целях оптимизации лабораторных ПЦР-исследований, централизации наблюдения за пациентами на амбулаторном этапе, отменяется проведение всех ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 (COVID-19) в лабораториях негосударственных организаций здравоохранения.

С 30 мая отменяется проведение всех ПЦР-исследований в лабораториях негосударственных организаций здравоохранения — ООО «Гравитадиагностик», ИООО «Синэво», ИООО «Независимая лаборатория Инвитро», ИУП «Синлаб-ЕМЛ», ООО «ЛОДЭ», Медицинский центр «Полимед» филиал ООО «Торговая сеть «ПРОДМИР» и ООО «Клиника «Мерси».

Провести ПЦР-исследование на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для выезда за рубеж с выдачей результатов на русском и английском языках можно на базе 53 лабораторий системы Минздрава.

Возможно, это является одним из элементов давления на частные медицинские центры.

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