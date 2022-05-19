Частным лабораториям запретили делать ПЦР-тесты
- 19.05.2022, 12:13
Такое решение принял Минздрав «в целях оптимизации».
В министерстве сообщили, что якобы в целях оптимизации лабораторных ПЦР-исследований, централизации наблюдения за пациентами на амбулаторном этапе, отменяется проведение всех ПЦР-исследований на наличие SARS-CoV-2 (COVID-19) в лабораториях негосударственных организаций здравоохранения.
С 30 мая отменяется проведение всех ПЦР-исследований в лабораториях негосударственных организаций здравоохранения — ООО «Гравитадиагностик», ИООО «Синэво», ИООО «Независимая лаборатория Инвитро», ИУП «Синлаб-ЕМЛ», ООО «ЛОДЭ», Медицинский центр «Полимед» филиал ООО «Торговая сеть «ПРОДМИР» и ООО «Клиника «Мерси».
Провести ПЦР-исследование на наличие SARS-CoV-2 на платной основе для выезда за рубеж с выдачей результатов на русском и английском языках можно на базе 53 лабораторий системы Минздрава.
Возможно, это является одним из элементов давления на частные медицинские центры.