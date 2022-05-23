Что происходит в белорусской медицине после того, как схлынул COVID-19 8 23.05.2022, 10:12

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Ситуация далеко не радужная.

Telegram-канал «Белые халаты» рассказывает, в какой ситуации оказалась белорусская медицина после того, как закончилась эпидемия COVID-19.

Сотрудников сети медицинских центров ЛОДЭ отправили в отпуска за свой счет, несмотря на то, что первоначально им было обещано сохранение 2/3 оклада. На курсы или в оплачиваемый отпуск ушли те, у кого эти события были уже заранее запланированы. Судя по всему, обратное открытие медцентров состоится очень не скоро.

Также есть дополнение по печальной ситуации с эндоскопической диагностикой. В 10й больнице, которая является центром воспалительных заболеваний кишечника, нет ни одного видеоколоноскопа, только фиброколоноскопы. В 4й больнице - только 1 видеоколоноскоп.

Видеоэндоскопы являются современным стандартом эндоскопического обследования. Видеоэндоскопы - это аппараты, которые подключаются к процессору и изображение, получаемое во время обследования пациента выводится на экран, может быть записано и просмотрено повторно врачом.

Фиброэндоскопы - это аппараты, которые подключаются только к осветителю, а врач смотрит в окуляр, как в калейдоскоп. Эти аппараты были актуальны 30 лет назад, сейчас сняты с производства из-за значительно меньшего качества диагностики и лечения, которое может быть достигнуто с применением такой техники.

Видеоэндоскопы не только удобнее в использовании, но и дают гораздо более высокое качество изображения, как следствие — улучшают диагностику. Также с помощью видеоэндоскопов можно более качественно и эффективно выполнять лечебные и диагностические манипуляции, что в случае с фиброэндоскопами более затруднительно.

Но у нас, конечно же, нет никаких проблем в медицине и вообще все хорошо.

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