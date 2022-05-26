Бойцы полка имени Кастуся Калиновского готовятся выполнять задачи в Беларуси 3 26.05.2022, 10:56

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Фото: Алесь Устинов / Белсат

Военное формирование будет освобождать свою страну от режима Лукашенко и Кремля.

Белорусское военное формирование в Украине – полк Калиновского – совсем недавно получил свой нынешний статус, поэтому активно готовит новых бойцов.

Фото: Алесь Устинов / Белсат

Съемочная группа «Белсата» впервые посетила тренировочный полигон белорусского подразделения, где сейчас готовят новобранцев. Бойцы полка Калиновского рассказали о своем пути, системе подготовки, а также о заданиях теперь и на будущее.

С получением белорусским военным формированием статуса полка начался активный процесс укомплектования штата и набора новых бойцов-белорусов. Поэтому занятия в тренировочном центре не прекращаются ни на день.

«Подразделение расширяется, мы объявили полк и, соответственно, будем заполнять штатную структуру. Очевидно, что чем больше белорусов будут иметь боевой опыт, тем проще нам будет решать поставленные задачи – пока в Украине, но со временем они будут также и в Беларуси», – рассказывает один из бойцов Вадим Кабанчук.

Белорусский воин из соображений безопасности не называет нынешнего количества калиновцев, но отмечает, что счет идет на сотни.

По словам Вадима, подготовка калиновцев напоминает курс молодого бойца в белорусской армии, однако отличается существенно высшим профессионализмом инструкторов. Занятия состоят из тактической подготовки, изучения экстренной домедицинской помощи, обучения стрелять и инструктажа по разминированию. И это еще не полный список того, чему обучаются бойцы полка Калиновского ежедневно: «Большая часть из нас уже выполняет боевые задачи. Ребята, которые сейчас на базе, постоянно готовятся. То есть сначала люди проходят курс молодого бойца, потом формируются боевые роты, которые затем отправляются на передовую».

Фото: Алесь Устинов / Белсат

Нынешняя задача полка Калиновского – защита Украины от России, а также полное ее освобождение. После этого, как планируют, военное формирование будет освобождать уже свою страну от режима Лукашенко и Кремля. Но пока внимание сосредоточено исключительно на Украине: «Здесь уже нюансы могут быть больше технического плана, которые будут связаны с нашим подчинением и размещением. Но сегодня мы занимаемся военными делами в Украине, поэтому подчиняемся военному руководству Украины. Как дальше будет, пока трудно сказать, для нас это технический момент».

При этом вступить в полк Калиновского достаточно просто: достаточно связаться с координационным центром в Варшаве или написать в соответствующий Telegram-бот формирования. То есть каждый совершеннолетний белорус, который готов освобождать Украину, может присоединиться.

Фото: Алесь Устинов / Белсат

Уже действующий боец полка Калиновского с позывным Лев утверждает, что ему решение присоединиться к формированию далось очень легко: «Начало моему решению положил 2020 год, он зарядил очень сильную ненависть к нашим властям, ко всему происходящему, к Кремлю и России. И, соответственно, когда уже началась война во всей Украине, для меня это уже было что-то личное, мне стало больно. И я подумал как могу помочь в этой ситуации».

Кроме причин, боец Лев рассказал и о целях, которых хотят достичь бойцы полка Калиновского: «Как и у большинстве наших воинов, которые сюда приезжают, которые становятся в наши ряды, цель у всех одна – не отсиживаться где-то. Мы сейчас интенсивно тренируемся только с той целью, чтобы максимально быть готовыми физически, психологически, морально к выезду на «передок». Это основная цель у всех, ведь суть не в желании стрелять, убивать, а в дополнительной физической силе, дополнительной боевой единице для усиления масштаба освобождения, чтобы выгнать с территории Украины москалей. Я уверен в том, что с победой Украины придет победа Беларуси».

Фото: Алесь Устинов / Белсат

Боец с позывным Яромир обращает внимание на моральную сторону своего решения вступить в полк: «Я решил, что оставаться в безопасности в Польше, когда здесь гибнут дети, в моральном плане было попросту невозможно. После эвакуации из Беларуси в 2020 году я жил три месяца здесь, всю свою сознательную жизнь я общаюсь с украинцами, очень хорошо к ним отношусь. Поэтому я не нашел для себя возможным оставаться в безопасности в то время, когда здесь гибнут люди».

Полк Калиновского – самое большое и знаменитое белорусское подразделение украинских войск, принимающее участие в войне в Украине. Первоначально он был создан как батальон имени Кастуся Калиновского, который из-за роста личного состава в мае 2022 года получил статус полка. Костяком подразделения стали белорусы, которые еще с 2014 года защищали Украину в войне с Россией. В его рядах – много известных активистов: основатель движения «Зубр», спортивно-патриотической организации «Край» и «Молодого фронта», член БХД Вадим Кабанчук, действующий руководитель «Маладога фронта» Денис Урбанович, создатель пабликов «Мая краіна – Беларусь» и «Усы Лукашенко» Сергей Беспалов и другие.

Фото: Алесь Устинов / Белсат

Бойцы полка принимали активное участие в боях возле Киева, а также в освобождении территории области от россиян.

С момента создания формирования погибли шестеро бойцов: Илья Хренов (позывной Литвин), Алексей Скобля (позывной Тур), Дмитрий Апанасович (позывной Террор), Дмитрий Рубашевский (позывной Ганс), Константин Дюбайло (позывной Феникс) и Павел (позывной Волат).

Фото: Алесь Устинов / Белсат

Фото: Алесь Устинов / Белсат

Фото: Алесь Устинов / Белсат

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