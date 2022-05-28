Фельштинский: Путин хочет перебросить ядерное оружие в Беларусь и оттуда нанести удар 3 28.05.2022, 9:20

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Потенциальными целями могут стать Украина, Польша и Литва.

Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский считает, что президент РФ Владимир Путин разрабатывает план нанесения ядерного удара по Европе с территории Беларуси.

Такое мнение он высказал в интервью главному редактору интернет-издания gordonua.com Алесе Бацман.

"Думаю, что причина, по которой Беларусь до сих пор не аннексирована, не поглощена Российской Федерацией на формально-юридическом уровне, – Путин хочет оставить Беларусь формально независимым государством, чтобы перебросить ядерное оружие в Беларусь и начинать ядерную атаку против Европы из Беларуси в надежде, что ответные удары будут только по Беларуси, а не по РФ, либо что их вообще будет очень трудно проводить (если иметь в виду термоядерные ответные удары), потому что Беларусь слишком все-таки вклинивается в Европу. Эти удары могут привести к распространению радиации за пределы Беларуси", – сказал Фельштинский.

Журналистка спросила, пойдет ли на это Лукашенко.

"Думаю, Лукашенко самостоятельной роли тут не играет и голоса не имеет", – сказал Фельштинский.

По его мнению, как только Россия начнет перебрасывать ядерное оружие в Беларусь, НАТО вступит войну, которую Россия ведет против Украины.

"Этим моментом по всей логике должен стать день, когда станет очевидно, что Россия начинает переброску ядерного оружия в Беларусь. Потому что если это оружие будет переброшено и установлено, то делать что-то уже будет поздно. Начало переброски ядерного оружия в Беларусь – это, собственно, последний момент, когда НАТО обязан будет входить в эту войну всеми своими силами для предотвращения термоядерного сценария", – сказал историк.

Он предполагает, что Россия может нанести удар по трем европейским странам – Украине, Польше или Литве, о чем свидетельствуют официальные заявления из России и Беларуси.

"6 марта [российское государственное агентство] ТАСС сделало заявление, что, по имеющейся у российского руководства информации, с 2014 года Украина работает над производством ядерного оружия. Это абсолютная ложь. Это заявление было сделано совсем неслучайно. Оно подготавливает почву для того, чтобы, например, на Донбасс перебросить тактическое ядерное оружие и производить обстрелы украинской территории с Донбасса, который в общем-то тоже является Украиной. И еще мы в этом случае услышим заявления российских руководителей, что это украинцы сами себя обстреливают, чтобы скомпрометировать Россию. Примерно в то же время, по-моему, через пару дней после заявления ТАСС, Лукашенко заявил, что, по имеющейся у него информации, НАТО планирует разместить на территории Польши и Литвы ядерное оружие, что тоже абсолютная ложь. Но в результате нам названо три страны для возможного термоядерного удара – это Украина, Польша и Литва", – сказал Фельштинский.

Он считает, что этот вариант "ограниченной ядерной войны" Путин рассматривает для давления на Европу.

"Наверное, сценарий, который видит Путин, заключается в том, что после того, как этот обстрел из Беларуси в сторону Европы – уж не знаю в какую, – состоится, европейцы испугаются и вот тут, конечно, отдадут Путину все на свете. Думаю, этот сценарий есть в его голове. Я искренне надеюсь, что ему не дадут его реализовать", – подчеркнул историк.

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