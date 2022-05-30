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«Нагрузка по-прежнему большая и койки пустыми не бывают»

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  • 30.05.2022, 10:14
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«Нагрузка по-прежнему большая и койки пустыми не бывают»

Медики рассказали о работе на «закате» пандемии COVID-19, нагрузках и зарплате.

Intex-press.by поговорил с медиками и узнал, как им сейчас работается, как относятся пациенты и есть ли дефицит кадров.

«Наконец-то закончились переодевания в защитный костюм в подъездах»

Наталья – молодой специалист, около двух лет работает врачом общей практики в поликлинике. График работы с 8.00 до 13.00 в кабинете и 2 часа занимают посещения пациентов на дому. Помимо этого, два дня в неделю есть смена с 15.00 до 20.00.

– Выходные у нас в субботу и воскресенье, кроме праздничных дней, если наше отделение дежурит, – уточняет Наталья. – Также раз в месяц выпадает субботнее дежурство, которое никак не оплачивается. Руководство аргументирует это тем, что мы не вырабатываем какую-то норму часов. Хотя никто не учитывает, сколько бумажной работы нам приходится делать дома.

По словам девушки, «с началом войны в Украине коронавирус резко пропал», и пациентов действительно стало в разы меньше, «есть возможность выдохнуть». Бывает, что за всю смену могут прийти всего пять человек. А что касается ковидных, то в мае у Натальи не было ни одного «положительного» пациента.

– Вот когда был ковид, особенно последняя волна, людей шло очень много. За семь часов, два из которых в регистратуре, я умудрялась оформить около 70 человек, а потом еще и больше ста принять у себя в кабинете. Сами понимаете, пациенту уделялась едва ли не одна минута, потому что физически не успеваешь, – рассказывает Наталья. – Когда коронавирус пошел на спад, руководство забрало вызовы у врачей и организовало отдельные ковидные бригады для температурящих. Почему этого нельзя было сделать раньше – вопрос. Зато мои поездки к пациентам на дом и переодевания в защитный костюм в подъезде наконец-то закончились.

Девушка говорит, что во время пандемии, работая на полторы ставки, она могла получать 1600-2000 рублей. Теперь, на ставку и без доплат за коронавирусных пациентов, ее зарплата составляет около 1000 рублей.

– Так как я живу одна и детей нет, то раньше могла себе много чего позволить. А теперь на счету каждая копейка, учитывая нынешнее положение в стране, экономику и цены, – поясняет Наталья. – Я снимаю квартиру за $70. Стало не хватать денег на уход за собой, на развлечения. К тому же хочется как можно быстрее приобрести свое жилье, ради которого у меня открыт ежемесячный вклад в банке.

Уходить из медицины девушка не планирует, так как очень любит свою профессию, ей нравится помогать людям, и в чем-то другом она себя не представляет.

– Но есть небольшой нюанс – наша работа очень неблагодарная, а пациенты нередко жестокие и не ценящие твой труд, – считает собеседница. – Многие чуть ли не с ноги дверь в кабинет открывают. Был даже случай, когда я не подписала женщине комиссию из-за плохого анализа мочи. Так она, уходя из кабинета, пожелала мне смерти. И этот человек работает учителем в одной из школ…

По словам девушки, руководство ее медучреждения за врачей не держится, «хочешь уходить – уходи».

– Ладно, если бы медперсонала было в достатке! Многие увольняются, переезжают в другие города, меняют поликлиники, свою специальность, а кто-то вообще уходит из медицины и открывает ИП, – говорит Наталья. – У меня тоже были мысли поехать работать врачом за границу, но из-за семейных обстоятельств и финансовых трудностей осуществить это пока сложно.

«Многие уволились во время пандемии»

Александра около трех лет работает врачом в реанимации, из них полтора – с коронавирусными пациентами. Говорит, что какого-то стабильного графика работы у нее нет: «где есть нехватка врачей, туда и ставят». В среднем у нее в месяц получается «наработать» около 200 часов, нередко бывают рабочие смены и в выходные.

По словам Александры, пациентов после пандемии стало намного меньше, соответственно, стало и спокойнее. Также она заметила, что многие просят оставить их лечиться на дому, а не госпитализировать, хотя раньше было наоборот.

– Теперь, работая с не коронавирусными пациентами, мы можем одеваться в обычную форму медиков – халат и маску. Наконец-то «ушли» эти защитные костюмы, от которых, особенно в жару, я уставала больше, чем от самой работы с людьми, – говорит девушка. – Конечно, зарплата стала намного меньше, зато на работе стало комфортнее и в плане своего здоровья намного безопаснее. В последние пару месяцев я получаю 1200-1300 рублей, а вот раньше бывало, что выходило и до 3000 рублей. Но свое здоровье важнее каких-то доплат к зарплате.

Александра не считает, что медиков «как-то обделяют деньгами», но на жизнь и какие-то свои «хотелки» ей сейчас не хватает.

– Я снимаю квартиру за $100, плачу за коммуналку, езжу на личном авто и трачу много денег на его обслуживание и топливо. На себя, на уход за собой и какие-то развлечения аппетит пришлось поубавить, – поясняет она. – Но сейчас важнее, чтобы коронавирус быстрее ушел из нашей жизни, а люди перестали бы от него болеть и умирать. Деньги не главное – главное здоровье.

Александра отмечает, что ее руководство ценит своих сотрудников, потому что «остро чувствуется нехватка врачей»:

– Много медиков уволилось во время пандемии или по каким-то своим личным причинам, кто-то ушел на пенсию, кто-то уехал работать за границу, а молодых специалистов я вообще у нас давно не встречала.

«Нагрузка по-прежнему большая и койки пустыми не бывают»

Лидия работает анестезиологом. Говорит, что в среднем за месяц у нее на ставку получается «выработать» около 170 часов. Часто бывают ночные смены и суточные дежурства.

– Одна смена иногда может длиться целых 32 часа! – отмечает специалист.

Точный размер оклада Лидия не знает. Но к этому окладу, по ее словам, начисляют разные надбавки.

– Премии, материальную помощь, надбавки за вредные условия труда и прочее, – перечисляет медик. – Доплаты за коронавирусных пациентов у моих коллег, на сколько я знаю, не убрали. Но я с такими пациентами и в «красной зоне» больше не работаю.

Лидия говорит, что ее зарплата с затишьем ковида сильно упала. Во время пандемии она, бывало, получала и 3500 рублей, а сейчас – в пределах 1300-1500 рублей. Хотя нагрузка «по-прежнему большая и койки пустыми не бывают».

– Конечно, хотелось бы получать больше, учитывая интенсивность труда и тяжелые ночные смены. Но учитывая, что медицина у нас бесплатная, еще чудо, что платят хоть такие зарплаты, – считает собеседница.

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