В Рогачеве пройдут мобилизационные учения

В Рогачеве пройдут мобилизационные учения4
- 31.05.2022, 19:06
- 2,408
Это уже третий регион Гомельской области, где будут летом тренироваться военные.
В Рогачеве с 22 июня по 1 июля пройдут плановые мобилизационные учения с привлечением личного состава Вооруженных сил Беларуси, сообщает местная газета «Свабоднае слова».
В период учений будет ограничено движение по отдельным улицам и территориям, прилегающим к военным объектам, а также пройдут занятия по огневой подготовке на стрельбищах, расположенных в Гомельской области.
На территории Рогачева стрельбы будут проводиться на стрельбище, расположенном в 300 метрах западнее городского кладбища (по улице Ивана Кожедуба). Местных просят не приближаться «во избежание несчастных случаев».
Ранее сообщалось о проведении плановых мобилизационных учениях в Добруше и Жлобинском районе.