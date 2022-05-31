В Рогачеве пройдут мобилизационные учения 4 31.05.2022, 19:06

2,408

Это уже третий регион Гомельской области, где будут летом тренироваться военные.

В Рогачеве с 22 июня по 1 июля пройдут плановые мобилизационные учения с привлечением личного состава Вооруженных сил Беларуси, сообщает местная газета «Свабоднае слова».

В период учений будет ограничено движение по отдельным улицам и территориям, прилегающим к военным объектам, а также пройдут занятия по огневой подготовке на стрельбищах, расположенных в Гомельской области.

На территории Рогачева стрельбы будут проводиться на стрельбище, расположенном в 300 метрах западнее городского кладбища (по улице Ивана Кожедуба). Местных просят не приближаться «во избежание несчастных случаев».

Ранее сообщалось о проведении плановых мобилизационных учениях в Добруше и Жлобинском районе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».