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В Рогачеве пройдут мобилизационные учения

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  • 31.05.2022, 19:06
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В Рогачеве пройдут мобилизационные учения

Это уже третий регион Гомельской области, где будут летом тренироваться военные.

В Рогачеве с 22 июня по 1 июля пройдут плановые мобилизационные учения с привлечением личного состава Вооруженных сил Беларуси, сообщает местная газета «Свабоднае слова».

В период учений будет ограничено движение по отдельным улицам и территориям, прилегающим к военным объектам, а также пройдут занятия по огневой подготовке на стрельбищах, расположенных в Гомельской области.

На территории Рогачева стрельбы будут проводиться на стрельбище, расположенном в 300 метрах западнее городского кладбища (по улице Ивана Кожедуба). Местных просят не приближаться «во избежание несчастных случаев».

Ранее сообщалось о проведении плановых мобилизационных учениях в Добруше и Жлобинском районе.

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