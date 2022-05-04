Ученые рассказали о неожиданных последствиях COVID-19 4.05.2022, 13:11

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Специалисты провели исследования при участии пациентов в возрасте от 28 до 83 лет.

Ученые из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона установили, что когнитивные функции (мыслительные процессы) людей, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, эквивалентны тем, что наблюдаются при старении на 20 лет. Об этом говорится в публикации журнала eClinicalMedicine.

Ученые провели исследования при участии 46 пациентов в возрасте от 28 до 83 лет, перенесших COVID-19 в тяжелой форме. После выздоровления выписавшимся предложили пройти различные тесты, измеряющие память, внимание, мышление и другие когнитивные функции.

Результаты показали, что после перенесенного COVID-19 когнитивные функции ухудшаются аналогично тому, что происходит с человеком в возрасте с 50 до 70 лет. То есть мозг стареет практически на 20 лет.

«Мы наблюдали за некоторыми пациентами спустя десять месяцев после острой инфекции и смогли увидеть очень медленное улучшение. Оно не было статистически значимым, но по крайней мере движение шло в правильном направлении. Однако вполне вероятно, что некоторые из этих людей никогда полностью не выздоровеют», — отметили ученые.

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