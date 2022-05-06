Ученые нашли, как определять планеты, подходящие для жизни людей 2 6.05.2022, 11:48

Какие критерии важно учитывать?

Американские ученые из Юго-Западного научно-исследовательского института разработали критерии для поиска подходящих для жизни людей мест в космосе.

По их мнению, следует обратить внимание на молодые экзопланеты, где есть скалы, пишет The Astrophysical Journal Letters.

Речь идет о планетах, расположенных на достаточном расстоянии от звезды. Там должно было бы быть не слишком жарко и не слишком холодно. Это одно из условий для существования воды на поверхности. Но даже в этой зоне планеты могут иметь неподходящий для жизни климат, необходимый для поддержания углеродного цикла.

Источником для энергии служит процесс распада радиоактивных изотопов урана, тория и калия. Для поддержания конвекции мантии скалистой экзопланеты необходима поверхностная вулканическая дегазация, которая помогает формировать теплый климат на поверхности.

Что важно учитывать еще? Возраст места. Согласно новым подсчетам ученых, учитывающих вулканическую активность, наиболее подходящий диапазон возраста экзопланет начинается от двух миллиардов лет для тел с массой Земли до пяти-шести миллиардов для более крупных объектов.

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