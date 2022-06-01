закрыть
1 июня 2022, среда, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Для иностранцев отменили коронавирусные ограничения на въезд в Беларусь

2
  • 1.06.2022, 9:50
  • 1,844
Для иностранцев отменили коронавирусные ограничения на въезд в Беларусь

Документ опубликован официально.

Официально опубликовано постановление Совета министров Беларуси об отмене всех коронавирусных ограничений для иностранцев, въезжающих в Беларусь. Ранее Совмин сообщал об отмене этих регуляций с 28 мая, сообщает zerkalo.io.

Документ отменяет действие постановления Совмина № 624 от 30 октября 2020 года, которым и вводились все ограничения и требования для прибывающих в Беларусь иностранных граждан, вместе со всеми его изменениями и дополнениями.

Так, до 28 мая иностранцы старше шести лет, если не имеют вида на жительство в Беларуси, должны были при въезде в страну предъявлять негативный результат ПЦР-теста на коронавирус или же сертификат о вакцинации против COVID-19. Отсутствие этих документов было основанием для отказа во въезде. Исключения делались для определенных категорий лиц — транзитных пассажиров, дипломатов, водителей грузовиков и так далее, а также граждан России, въезжающих через границу с РФ.

Теперь никакие документы, связанные с коронавирусом, не требуются, иностранные граждане могут свободно въезжать в Беларусь в рамках обычных правил.

Постановление было подписано премьер-министром Романом Головченко 30 мая и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28 мая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Свобода победит имперскую гордыню
Свобода победит имперскую гордыню Леонид Невзлин
Звездный час
Звездный час Андрей Пионтковский
Последнее оружие победы
Последнее оружие победы Андрей Зубов
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта
МОТ может лишить Лукашенко всех денег от экспорта Артем Черников