Для иностранцев отменили коронавирусные ограничения на въезд в Беларусь 2 1.06.2022, 9:50

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Документ опубликован официально.

Официально опубликовано постановление Совета министров Беларуси об отмене всех коронавирусных ограничений для иностранцев, въезжающих в Беларусь. Ранее Совмин сообщал об отмене этих регуляций с 28 мая, сообщает zerkalo.io.

Документ отменяет действие постановления Совмина № 624 от 30 октября 2020 года, которым и вводились все ограничения и требования для прибывающих в Беларусь иностранных граждан, вместе со всеми его изменениями и дополнениями.

Так, до 28 мая иностранцы старше шести лет, если не имеют вида на жительство в Беларуси, должны были при въезде в страну предъявлять негативный результат ПЦР-теста на коронавирус или же сертификат о вакцинации против COVID-19. Отсутствие этих документов было основанием для отказа во въезде. Исключения делались для определенных категорий лиц — транзитных пассажиров, дипломатов, водителей грузовиков и так далее, а также граждан России, въезжающих через границу с РФ.

Теперь никакие документы, связанные с коронавирусом, не требуются, иностранные граждане могут свободно въезжать в Беларусь в рамках обычных правил.

Постановление было подписано премьер-министром Романом Головченко 30 мая и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 28 мая.

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