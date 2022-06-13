Лига наций: Казахстан во второй раз обыграл Словакию и оторвался от преследователей в группе
- 13.06.2022, 20:04
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Казахские футболисты набрали 10 очков после четырех матчей.
В Нур-Султане завершился матч Лиги наций в дивизионе "С". Сборная Казахстана взяла верх над командой Словакии со счетом 2:1, набрав 10 очков после 4 матчей, передает pressball.by.
Казахстан — Словакия — 2:1
Голы: 1:0 — Вороговский (18). 2:0 — Астанов (39). 2:1 — Беро (51).
Турнирное положение в группе 3: Казахстан — 10 очков (4 матча), Словакия — 6 (4), Беларусь — 2 (3), Азербайджан — 1 (3).