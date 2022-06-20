В Беларуси у 96% заболевших коронавирусом диагностируют «стелс-омикрон» 3 20.06.2022, 22:16

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Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения.

Заболеваемость COVID-19 в Беларуси сейчас находится на низком уровне, сообщила в эфире программы "Контуры" на телеканале ОНТ первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова.

Однако, предупредила она, не время расслабляться: "Это время подготовиться. Никто в мире не может дать прогноз, но ясно одно — коронавирус продолжает мутировать. Продолжаются эпидиисследования. Эпидемиологи отслеживают, какие штаммы курсируют на территории Республики Беларусь, чтобы не пропустить новый", — рассказала Кроткова.

По словам представительницы Минздрава, в стране сейчас преобладает подтип "стелс-омикрон" — его диагностируют к у 96% заболевших.

Специалист добавила, что уже более 40 стран мира заявили о появлении четвертой и пятой сублинии "омикрона", которые обладают большей трансмиссивностью и избегают воздействия иммунитета человека.

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