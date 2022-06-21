Глава «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ушел в отставку с поста вице-премьера Польши 21.06.2022, 9:11

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Ярослав Качиньский

Его пост вице-премьера займет глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ушел в отставку. Об этом он сам сообщил Польскому агентству печати, пишет rmf24.

— Я больше не в правительстве. Премьер-министр Матеуш Моравецкий и, насколько я знаю, президент Анджей Дуда приняли мою отставку, — цитирует rmf24 Ярослава Качиньского.

Политик сообщил, что его пост вице-премьера займет глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак.

— Это совершенно естественное решение. У нас идет война, а он министр обороны, поэтому в той особой ситуации, в которой мы находимся, такая комбинация имеет очень большие преимущества, — оценил он.

Ярослав Качиньский занял пост вице-премьера в октябре 2020 года и курировал блок силовых министерств. На парламентских выборах 2019 года возглавляемая им партия заняла первое место и получила большинство мест в Сейме.

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