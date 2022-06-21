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Мощные взрывы в Николаеве: над городом поднялся столб дыма

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  • 21.06.2022, 9:39
  • 8,356
Мощные взрывы в Николаеве: над городом поднялся столб дыма

Стали известны первые подробности.

Во вторник, 21 июня, в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Воздушная тревога на момент появления первых сообщений о взрывах в области не объявлялась. Ее объявили в 8:55.

Советник главы МВС Антон Геращенко сообщил в Telegram со ссылкой на очевидцев, что в Николаеве сильный "прилет" по гражданскому объекту.

Telegram-канал Новости Николаева сообщает, что оккупанты обстреливают Корабельный район.

Официальной информации пока что нет.

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