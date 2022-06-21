Мощные взрывы в Николаеве: над городом поднялся столб дыма

Мощные взрывы в Николаеве: над городом поднялся столб дыма3
- 21.06.2022, 9:39
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Стали известны первые подробности.
Во вторник, 21 июня, в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Воздушная тревога на момент появления первых сообщений о взрывах в области не объявлялась. Ее объявили в 8:55.
Советник главы МВС Антон Геращенко сообщил в Telegram со ссылкой на очевидцев, что в Николаеве сильный "прилет" по гражданскому объекту.
Telegram-канал Новости Николаева сообщает, что оккупанты обстреливают Корабельный район.
Официальной информации пока что нет.