Мощные взрывы в Николаеве: над городом поднялся столб дыма 3 21.06.2022, 9:39

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Стали известны первые подробности.

Во вторник, 21 июня, в Николаеве прозвучали мощные взрывы. Над городом поднимается столб дыма. Воздушная тревога на момент появления первых сообщений о взрывах в области не объявлялась. Ее объявили в 8:55.

Советник главы МВС Антон Геращенко сообщил в Telegram со ссылкой на очевидцев, что в Николаеве сильный "прилет" по гражданскому объекту.

Telegram-канал Новости Николаева сообщает, что оккупанты обстреливают Корабельный район.

Официальной информации пока что нет.

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