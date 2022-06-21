Политолог: Лукашенко — пожизненный изгой 4 21.06.2022, 10:42

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Дмитрий Болкунец

Фото: DELFI

Диктатор больше никогда не вернется на какие-то переговорные площадки.

В последние дни в Украине вновь заговорили об опасности вторжения со стороны Беларуси. Есть ли реальная угроза такого вторжения и кто именно мог бы пойти войной на Украину с территории Беларуси — сами белорусы или российские войска, как это было в начале войны? На вопросы ex-press.by отвечает политолог Дмитрий Болкунец.

— Угроза действительно существует, и она в текущий момент не меньше, чем это было в начале войны, — говорит политолог. — Вопрос в том, будут ли это российские военные или белорусская армия. Есть сведения о том, что на территории Беларуси находятся иностранные вооруженные формирования, они и могут зайти в Украину.

Для России открытие второго фронта сейчас было бы стратегически правильным решением, но тогда возникает вопрос участия в этом самой Беларуси. Для того, чтобы применить белорусскую армию нужны основания. Ими может стать какая-нибудь провокация с жертвами, учиненная кем-либо на территории Беларуси: прилет ракеты, теракт или что-нибудь в этом роде. Тогда у Лукашенко и его окружения будет оправдание участия в войне – «смотрите, они на нас напали, и мы вынуждены ответить».

Поэтому риск прямого втягивания Беларуси в войну существует. Но это одновременно и риск для самого Лукашенко, так как при таком развитии событий примененное против Украины оружие может выстрелить в противоположную сторону.

Если начнутся военные действия и через какое-то время в Беларусь пойдут гробы с молодыми ребятами, белорусскими военнослужащими, то это может иметь катастрофические последствия для власти. Лукашенко это понимает, он чувствует антивоенные настроения в обществе.

Однако если предположить, что в вопросе войны и мира Лукашенко не является самостоятельной фигурой и вынужден подчиняться внешнему влиянию, то исключать ничего нельзя. Конкретного ответа нет, так как даже те новости, которые публикуются и касаются этого вопроса, не всегда отражают действительное положение дел, не всегда верифицированы и могут играть роль информационных вбросов с разными целями.

— Лукашенко на днях заявил: «Никто не знает, чем там закончится. Никто не знает, как ситуация будет развиваться. То, что происходит в Украине — это начало. Это один из элементов крупного передела мира. Будут ломать, крошить. Страдать будут малые государства». Кому адресована эта запутанная риторика?

— Я хочу напомнить, что еще 5 февраля Лукашенко говорил, что «Украина никогда с нами не будет воевать: эта война продлится максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются… И как только чуть-чуть запахло, Володя Зеленский сразу трухнул». А сейчас он уже совершенно другое говорит. Поэтому я бы вообще не обращал внимания на реплики, которые он периодически произносит.

Это заявление по поводу малых государств и «ломать, крошить» адресовано, скорее всего, Москве. Лукашенко понимает, что крошит сегодня Украину как раз сама Москва. Но он об этом не может сказать открыто. И, видимо, Лукашенко тоже ощущает, что он оказался в ситуации, когда существует реальная угроза потери белорусской независимости. Он является виновником этой политики и она как раз привела к тому, что ее независимость висит на волоске.

— К каким внешнеполитическим последствиям и внутренним рискам может привести открытое участие Беларуси в агрессивной войне России против Украины?

— Если Беларусь будет открыто участвовать в войне против Украины, хотя она и так уже вовлечена в военные действия — территория предоставляется, может, и оружие какое-то предоставляется, мы этого точно не знаем, то последствия для Лукашенко станут катастрофическими. Он уже изгой, причем пожизненный изгой, он никогда не сможет вернуться ни на какие переговорные площадки с кем-бы то ни было, потому с ним разговаривать никто как минимум в цивилизованном мире не будет.

Единственное, с кем он может еще контакты поддерживать, это с Китаем, Индией, но и там на него так посматривают как на человека уходящей эпохи. Поэтому для него персонально игра закончена и ему уже терять нечего. А вот для Беларуси прямое вовлечение в войну будет иметь может очень серьезные последствия. Потому что, если Запад применит тотальные санкции, это болезненно ударит по каждому гражданину. Белорусы, например, не смогут пользоваться в полной мере банковскими карточками, не смогут выезжать во многие страны мира, пользоваться продвинутыми интернет-технологиями и сервисами: почтой gmail, услугами Microsoft и так далее.

Наказание за войну может последовать для всех без исключения обладателей белорусского паспорта, поэтому к такому развитию событий надо быть готовым. Сейчас санкции касаются в большей степени россиян, но и белорусов они уже затронули. Особенно это ощущалось на начальном этапе войны, когда граждане Беларуси в Европе не могли заселиться по своему паспорту в отель и были другие очевидные ограничения.

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