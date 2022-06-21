В Киеве появятся улицы Короткевича и Калиновского 1 21.06.2022, 11:58

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А Брестскую и Минскую улицы переименуют.

В Киеве появятся улицы Владимира Короткевича и Кастуся Калиновского. Такие новые названия рекомендовала экспертная комиссия, их поддержали участники онлайн-голосования. При этом вариант с Калиновским победил в предложениях по переименованию и улицы Брестской, и Астраханской (и это не удивительно — за Украину воюет белорусский полк имени Кастуся Калиновского). Вариант с Короткевичем победил в предложениях по переименованию улицы Добролюбова.

Тем временем площадь Героев Бреста в Киеве собираются переименовать в Чернобаевскую, пишет hromadske.ua. Так ее назвали в 1977-м в честь защитников Брестской крепости лета 1941-го. Новое название будет в честь места многократных побед украинского оружия — легендарной Чернобаевки в Херсонской области.

Минский проспект может стать Литовским.

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