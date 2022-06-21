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Relikt выпустил альбом-путешествие в золотые времена белорусского рока

  • 21.06.2022, 12:36
Relikt выпустил альбом-путешествие в золотые времена белорусского рока

В него вошли композиции культовых групп и исполнителей 1980-90-х.

Белорусская группа Relikt выпустила альбом «Byli, Jość, Budziem». Релиз можно назвать копилкой белорусского рока — на нем поместились композиции культовых групп и исполнителей с 1980-90-х: «Мроя», ULIS, «Бонда», «Камелот», Сергей Соколов-Воюш и других, сообщает Budzma.by.

«Многие росли на белорусской музыке, но, к сожалению, со временем старые ленты затираются и оказываются на свалке, а доброе забывается. И все же так быть не должно — нужно хранить воспоминания о счастливом будущем, которыми жили талантливые белорусы, наши гиганты, во времена, когда страна дышала воздухом Возрождения», — отмечает лидер Relikt барабанщик Александр Демиденко.

Среди прочих в скаладанке можно услышать пересмысленные в различных музыкальных стилях от пост-панка до пост-рока и современно записанные каверы «Atlantyda», «Plac Francyska», «Kraina taleraŭ», «Ja žyŭ», «Biełaruś maja»…

На обложке «Byli, Jość, Budziem» помещен стилизованный портрет культового белорусского музыкального журналиста и критика Витовта Мартыненко.

«Этим альбомом мы хотели отдать дань уважения не только «генералам отечественного рока», но и таким личностям, как, например, Анатолий Мельгуй, Витовт Мартыненко, Сергей Филимонов, — всем тем, кто рупился на ниве Беларушчыны», — подчеркивает Александр Демиденко.

Послушать и скачать альбом можно здесь.

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