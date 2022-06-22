«Живу с обонятельными галлюцинациями» 8 22.06.2022, 15:03

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Белорус переболел COVID-19 полтора года назад, но до сих пор страдает.

22-летний Паша Теплота после того, как переболел COVID-19, полтора года живет без нормального ощущения запахов — сначала потерял обоняние, а после начались обонятельные галлюцинации и извращенное восприятие привычных запахов.

«Ну и что, ничего страшного, бывает, быстро восстановится», — говорили Паше. Однако последствия COVID-19 так и не прошли.

«566 дней без запахов, — делится активист своей историей в «Фейсбуке».

— Я питаюсь исключительно маленьким набором продуктов, совсем не могу есть большинство свежих овощей и фруктов, ягод. Все то, что радует вас летом, типа смузи, мороженого, холодных коктейлей на ягодах и фруктах, с сиропами — для меня это все невыносимая вонь.

Я всегда очень резко реагировал на запахи, так как имею некоторую близость с расстройством аутистического спектра. И последние полтора года моя жизнь — это настоящий ад в этом отношении. Каждый резкий запах всю жизнь вызывал у меня сильные мигрени, нервные тики, часто определенные запахи — и тревогу, панику.

Я не могу полноценно питаться, я не могу пользоваться большинством бытовой и другой химии, люди в общественных местах, которые обливают себя банкой духов, всегда были для меня проблемой, но сейчас бывает, что я просто не могу зайти туда, куда хочу, потому что там очередной человек решил, что он парфюмерная фабрика, или потому, что там так сильно пахнет цитрусом, ванилью или еще чем-то для вас, а для меня — тухлым, отвратительно кисло-гнилым.

Запахи такими, какими вы их знаете, я уже и не помню. Я начал забывать запахи чуть меньше года назад. Сейчас я уже почти не могу представить себе запах, каким он является на самом деле. Мне очень непонятно и сложно оценить вкус пищи, потому что для меня все просто соленое, кислое, сладкое, горькое. Я не знаю вкусов, потому что вкусы — они от запахов. А мне это недоступно.

Мне часто мерещится запах гари или газа. Я начинаю в панике бегать по квартире и проверять, нигде ли ничего не горит, ни одна из розеток не искрит, выключен ли газ, духовка.

В случае же реальной опасности, скорее всего, я не узнаю запаха газа, если потеряю бдительность и не обращу внимания на то, что мне что-то очень сильно воняет», — рассказал он.

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