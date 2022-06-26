Ученые посчитали, сколько жизней спасла вакцинация от COVID-19 1 26.06.2022, 14:07

Прививки помогли существенно изменить ход пандемии.

Массовая вакцинация от коронавируса, которую объявили в конце 2020-го, спасла около 20 миллионов жизней за один год. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона (Великобритания), построившие математическую модель. Результаты их работы опубликованы в журнале The Lancet.

Датой начала вакцинации ученые считают 8 декабря 2020 года, когда 90-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан первой в мире сделала прививку препаратом от Pfizer и BioNTech.

К 8 декабря 2021-го 55,9% населения мира сделали укол хотя бы первым компонентом, 45,5% получили две дозы, а 4,3% ревакцинировались. «Невзирая на невероятную скорость, с которой вакцины против Covid-19 были разработаны в 2020 году и впоследствии распространены в течение 2021-го, с момента первой прививки в мире зафиксировали свыше трех с половиной миллионов смертей от коронавируса», — пишут исследователи.

В первые месяцы 2021 года влияние вакцинации было минимальным из-за различных проблем с инфраструктурой, задержкой в выработке антител к SARS-CoV-2 и периода «ожидания» между первым и вторым уколом. К тому же из-за ограниченных поставок препаратов большинство стран решили сначала иммунизировать только группы риска. Массово это начали делать с середины года, а потом запустили программу ревакцинации. Однако в итоге такой расклад, по мнению ученых, привел к «огромному неравенству в глобальном распределении вакцин».

Исследователи использовали не только данные о передаче коронавируса, вакцинации, но также взяли информацию по смертности от Covid-19 и избыточной смертности от всех причин в 185 странах и территориях. Среди прочего они оценили, сколько дополнительных смертей можно было предотвратить, если бы к концу 2021-го удалось достичь целевых показателей охвата вакцинацией на уровне 40%, установленных ВОЗ.

«Основываясь на официально зарегистрированных смертельных исходах от Covid-19, мы подсчитали, что вакцинация предотвратила 14,4 миллиона смертей от коронавируса с 8 декабря 2020-го по 8 декабря 2021-го. Эта оценка достигала 19,8 миллиона предотвращенных смертей от Covid-19, когда мы учитывали данные по избыточной смертности как показатель истинных масштабов пандемии», — пишут ученые.

Таким образом, за первый год прививки позволили сократить число летальных исходов от SARS-CoV-2 на 63% от общего числа (по оценкам авторов работы, всего 31,4 миллиона людей умерли бы за указанный период, если бы вакцин не было вовсе).

Число спасенных жизней оказалось наибольшим в странах с высоким уровнем дохода, особенно сильным эффект был в Европе: это подчеркивает важность более ранней и повсеместной кампании иммунизации. Между тем 96 государств и административных регионов не достигли цели ВОЗ привить 40% населения к концу 2021 года. Если бы им это удалось, 599 300 человек были бы живы, подытожили исследователи.

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