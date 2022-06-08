Ковидом в 2021 году могли переболеть 18 млн россиян 4 8.06.2022, 21:27

Это вдвое больше, чем согласно официальной статистике.

Роспотребнадзор зафиксировал в 2021 году рекордный рост заболеваемости ОРВИ и пневмонией. Такие данные опубликованы в ежегодном государственном докладе ведомства. Если учесть, что в ОРВИ и пневмонию врачи часто записывали случаи коронавируса, то фактически в прошлом году ковидом могли переболеть до 18 млн человек ― в два раза больше официальных данных, пишет novayagazeta.eu.

В 2021 году заболеваемость ОРВИ поставила абсолютный антирекорд с 2010 года. Инфекцию подхватил каждый четвертый россиянин. Это на четверть, или на 8 млн случаев, выше нормы (среднемноголетнего показателя, который определяет сам Роспотребнадзор).

Кроме того, в 2021 году почти в три раза выше нормы оказалась заболеваемость пневмонией. Избыточно ей переболели 1,1 млн человек.

Год назад Роспотребнадзор открыто признавал, что в 2020 году «значительная часть не подтвержденных лабораторно заболеваний COVID-19 регистрировалась как ОРВИ и внебольничные пневмонии».

Если в 2021 году врачи продолжили регистрировать ковид, как ОРВИ или пневмонию, то реальное количество переболевших коронавирусом может быть вдвое выше официальных цифр ― до 18 млн человек.

Как писала российская «Новая газета», что за диагнозом «ОРВИ» может скрываться COVID-19. Так, в прошлом году подъем заболеваемости респираторными инфекциями начался аномально рано ― в середине июня. Тогда же, по совпадению, пришла и третья волна коронавируса. «Практически все случаи ОРВИ мы впоследствии диагностируем как COVID-19», ― тогда признавала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

По официальным данным, в 2021 году было выявлено более 9 млн случаев COVID-19 (в 2020 году. — 3,2 млн). Доля детей среди всех заболевших составила 12%. Пенсионеров — 25,5%.

Топ-10 регионов с максимальными показателями заболеваемости короной возглавил Санкт-Петербург. В нем в прошлом году переболело 13 человек из ста. На следующих строчках: Хакасия, Карелия, Новгородская, Воронежская области, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Коми, Севастополь и Югра.

Пик заболеваемости пришелся на первую неделю ноября. Чаще всего болели люди в возрасте от 30 до 49 лет (33 %). В средней и тяжелой форме болезнь перенесли 43,5% человек.

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