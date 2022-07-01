КНДР назвала причиной вспышки COVID-19 «странную вещь» на границе с Южной Кореей 2 1.07.2022, 8:00

2,470

Правительство Южной Кореи опровергло утверждения Пхеньяна.

Противоэпидемический штаб КНДР представил результаты расследования о завозе COVID-19 в страну. Нулевыми пациентами в Северной Корее стали 18-летний военнослужащий и 5-летний воспитанник детского сада, которые в районе рядом с межкорейской границей контактировали со «странной вещью». Выдержки из доклада штаба опубликовало Центральное телеграфное госагентство Кореи (ЦТАК). Южная Корея отвергла возможность передачи COVID-19 в КНДР через зараженные предметы, пишет «Ренхап».

В докладе КНДР указано, что в начале апреля 18-летний солдат и 5-летний ребенок «контактировали со странной вещью» на холме возле казарм и жилых кварталов в селе Ипхо в районе рядом с межкорейской границей. После этого у обоих появились симптомы коронавируса. О каком вещи или предмете идет речь, не уточняется. После этого «симптомы лихорадки» стали появляться у других, резко увеличилось число пациентов с повышенной температурой среди людей.

Противоэпидемический штаб КНДР также выпустил экстренную директиву о дальнейшем усилении противоэпидемических мер: приказано «бдительно относиться к странным вещам, обнаруженным вдоль демаркационной линии и в приграничных районах». Там уточнили, что неопознанные предметы могут быть отправлены по воздуху, в том числе и на воздушных шарах.

Правительство Южной Кореи опровергло утверждения Пхеньяна о том, что COVID-19 мог проникнуть в страну через зараженный предмет, обнаруженный недалеко от границы двух стран. Как заявил в ходе брифинга заместитель представителя министерства по делам объединения двух Корей Чха Док Чхоль, существует «общее мнение» южнокорейских и международных организаций здравоохранения и экспертов о том, что заражение COVID-19 через вирус на поверхности объекта невозможно.

«Насколько нам известно, официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом через почтовые или другие материалы не было зафиксировано», — сказал он.

Напомним, 12 мая Пхеньян сообщил о первом в стране заболевшем «лихорадкой», которую зарубежные эксперты считают коронавирусной инфекцией. Ким Чен Ын назвал «неизвестную лихорадку», крупнейшим потрясением за всю историю страны. До этого два года, которые длится пандемия коронавируса, Пхеньян заявлял об отсутствии случаев COVID-19.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».