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Ученые нашли растение, способное подавлять коронавирус

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  • 12.07.2022, 16:18
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Ученые нашли растение, способное подавлять коронавирус

Биоактивный компонент, содержащийся в нем, блокировал проникновение вируса в клетки.

Исследователи Уханьского института вирусологии Академии наук Китая обнаружили, что содержащееся в кожуре и мякоти бергамота химическое соединение оказывает ингибирующее воздействие на коронавирусную инфекцию.

Согласно исследованию, компонент цитрусового гибрида бергамоттин оказался способен препятствовать развитию коронавируса нового типа.

Это химическое соединение в составе кожуры и мякоти бергамота подавляюще воздействовало на инфекцию SARS-CoV-2, вызывающую COVID-19. В том числе и на штаммы «альфа» и «бета».

Результаты научной работы были опубликованы в журнале Antiviral Research.

Ученые выяснили, что этот биоактивный компонент влиял на несколько этапов жизненного цикла вируса. При этом он блокировал его проникновение в клетки.

Испытания проводились на хомяках. Им вводили 50 мг/кг и 75 мг/кг бергамоттина. Такие дозы снижали вирусную нагрузку в их носоглотке и тканях легких.

Кроме того, у грызунов после этого улучшилось общее состояние: в легких уменьшились повреждения и снизилась потеря веса.

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