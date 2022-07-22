Датская компания Danfoss уходит из Беларуси 22.07.2022, 12:58

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Это один из лидеров в производстве энергосберегающего оборудования.

Датская компания Danfoss уходит из Беларуси и России. Это один из лидеров в производстве энергосберегающего оборудования — тепловой автоматики, холодильной и приводной техники, программных и облачных технологий, пишет телеграм-канал «Позірк».

Компания подписала соглашение о передаче бизнеса в РФ и Беларуси местному менеджменту. После закрытия сделки в сентябре Danfoss больше не будет работать в этих странах.

Решение было принято еще 1 апреля в связи с войной в Украине, но документы подписаны только в июле.

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