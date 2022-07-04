Россия отменяет требование о ПЦР-тестах для белорусов, прилетающих самолетами 2 4.07.2022, 10:24

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Также будут сняты ограничения на въезд наземными видами транспорта.

Россия полностью снимает ковидные ограничения на пересечение границы с 15 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства страны. Белорусы смогут не предъявлять ПЦР-тесты, прилетая в РФ самолетами.

Ранее было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта. Теперь будут сняты и они.

«Также оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию», — отметили в пресс-службе.

В ближайшее время решения будут закреплены в нормативных правовых актах.

Сейчас «Белавиа» выполняет рейсы во все аэропорты Москвы, а также ряд других городов РФ.

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