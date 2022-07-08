Новый коронавирус вытесняет все предыдущие: заболеваемость растет во всем мире 2 8.07.2022, 7:46

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Что о нем известно?

6 июля на брифинге Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) констатировали, что заболеваемость COVID-19 в мире за последние две недели выросла почти на 30%. В разных странах число подтвержденных случаев заболевания стабильно растет, несмотря на летний сезон.

По данным на 6 июля только во Франции зарегистрировали более 154 тысяч новых случаев коронавируса. В Германии их около 135 тысяч, в Италии — около 107 тысяч, в США — 91 тысяча. В соседних с Беларусью странах зарегистрированных случаев сотни и тысячи: 480 в Литве, 685 в Латвии, 964 в Польше и 3150 в России. При этом реальное число инфицированных коронавирусом наверняка выше: в ВОЗ отмечают, что во многих странах стали проводить намного меньше тестов, чем раньше (а число выявленных случаев напрямую зависит от их количества).

Значит ли это, что коронавирус возвращается, и нам нужно снова начать опасаться новых волн заболеваемости? Журналисты zerkalo.io попытались разобраться в этом вопросе.

Во всем виноват новый «омикрон»

Хорошая новость в том, что за рост заболеваемости по-прежнему отвечает омикрон-штамм коронавируса. Хоть он и распространяется быстрее из-за своей высокой заразности, опасности он несет намного меньше, чем предыдущие штаммы (например, дельта, из-за которого отделения интенсивной терапии во многих странах мира были заполнены тяжелыми пациентами).

Однако омикрон тоже эволюционирует и изменяется. Сейчас, по данным ВОЗ, в Европе и Америке большинство случаев вызываются относительно новыми вариантами омикрона — BA.4 и BA.5. Их главная опасность заключается в том, что они намного менее чувствительны к антителам, которые вырабатываются у людей после вакцинации. Одно из исследований показало, что существующие антитела в три раза менее эффективны против этих штаммов. Именно благодаря этому новые варианты омикрона распространяются так быстро, вытесняя предыдущие. Например, только в США в первую неделю мая они отвечали за примерно 1% новых инфекций, но уже к 11 июня их доля возросла до 22% и продолжила стремительно увеличиваться. А в последнем отчете ВОЗ, опубликованном 6 июля, уже говорится, что варианты BA.4 и BA.5 отвечают за 64% новых случаев COVID-19 по всему миру. И это число, вероятно, продолжит расти и дальше.

Варианты BA.4 и BA.5 были впервые обнаружены в Южной Африке в январе и феврале 2022 года. У этих вариантов есть одна похожая мутация, которая позволяет им обходить антитела, созданные прошлой вакцинацией или предшествующей инфекцией. Большинство из тех антител, которые были созданы для лечения предыдущих вариантов коронавируса, сейчас устарели.

Впрочем, по мнению некоторых специалистов, это не значит, что люди, у которых нет иммунитета (те, кто не вакцинировался и не болел коронавирусом), будут заражаться быстрее. Радоваться здесь нечему: даже предыдущие варианты омикрона распространялись настолько быстро, что повышение их заразности не увеличивает риски — они и так слишком высоки. А вот те, кто уже болел коронавирусом или вакцинировался, с появлением новых штаммов могут снова заболеть, и это может произойти с большей вероятностью, чем раньше.

«На данном этапе я думаю, что все эти варианты на самом деле примерно одинаково передаются, так что большой разницы нет, — считает Франсуа Баллу, директор Института генетики Лондонского университетского колледжа. — Просто некоторые из этих штаммов немного быстрее заражают людей, которые были вакцинированы или инфицированы предыдущими вариантами».

Однако как и прежде вакцинация существенно снижает риски тяжелого течения болезни и смерти. Поэтому даже несмотря на то, что вакцины не гарантируют, что вы не заразитесь, они помогут организму в борьбе с вирусом. Особенно это касается пожилых людей или людей с другими заболеваниями — для них вакцинация от коронавируса сегодня актуальна как никогда, на фоне появления новых, более заразных вариантов омикрона.

Симптомы в основном те же

В отчете ВОЗ за 6 июля приводится сравнение основных существующих вариантов омикрон-штамма между собой. Хорошие новости заключаются в том, что в отношении и BA.4, и BA.5 пока нет никаких данных о том, что они вызывают более тяжелое течение заболевания. Оптимизм внушают и сообщения из Южной Африки, где было меньше госпитализаций и смертей во время волн BA.4 и BA.5 по сравнению с оригинальным вариантом омикрона.

Неизвестно, насколько высок риск повторного заражения вариантами BA.4 и BA.5. Однако для предыдущих вариантов омикрона риск снижался для переболевших (но повторное заражение все равно было возможно).

Плохая новость заключается в том, что новые препараты для лечения COVID-19 менее эффективны против этих вариантов. Это лекарства, созданные на основе моноклональных антител: REGN-COV в США, ««Ронаприв» в Европе и корейский Regkirona. В их составе — «коктейль» из таких антител, которые действуют против определенных белков вируса и помогают бороться с заболеванием. Впрочем, эти препараты в Беларуси для лечения COVID-19 все равно не применяют.

Что касается симптомов, то существенной разницы с предыдущими вариантами омикрона специалисты не заметили. У людей, инфицированных BA.4 и BA.5, могут появиться кашель, насморк, боль в горле, утомляемость, головные и мышечные боли. Однако у них меньше шансов потерять чувство вкуса и запаха или испытывать одышку по сравнению с теми, кто заражен дельта-штаммом и другими вариантами коронавируса.

Доктор Джозеф Хаббаза, врач-пульмонолог и реаниматолог из Кливленда рассказал The New York Times, что основные симптомы затрагивают верхние дыхательные пути: он наблюдал болезненную заложенность носовых пазух и сильные боли в горле. По его словам, некоторые пациенты думали, что у них острый случай ангины из-за того, что им было больно.

В Великобритании, где на BA.4 и BA.5 также приходится большинство новых случаев COVID-19, наиболее распространенными симптомами на прошлой неделе были насморк, боль в горле, головная боль, постоянный кашель и усталость. Об этих симптомах сообщали больные через приложение для смартфона Zoe COVID Symptom Study. При этом менее трети больных испытывали повышение температуры. По словам профессора Рокфеллеровского университета Пола Бениаша, изучающего эволюцию вирусов, никакой существенной разницы в симптомах по сравнению с предыдущими вариантами омикрона нет. Основное отличие новых вариантов — их повышенная заразность.

Производители будут обновлять вакцины?

Сегодня основной рекомендацией для снижения рисков от коронавируса все еще остается вакцинация. На фоне того, что эффективность вакцин против новых вариантов вируса снижается, в конце июня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США посоветовало производителям разработать модифицированные вакцины, которые будут содержать компоненты белка вариантов BA.4 и BA.5. Там надеются, что новые препараты можно будет использовать уже в начале осени. Обновлены могут быть препараты от Pfizer и Moderna. Представители Pfizer заявили, что могут предоставить вакцину, направленную на BA.4 и BA.5, уже в октябре этого года.

Европейское агентство по лекарственным средствам на прошлой неделе тоже выпустило заявление о том, что вакцины против COVID-19 следует обновить. Там отметили, что существующие вакцины против все еще продолжают обеспечивать хорошую защиту от рисков госпитализации и смерти. Если обновленные вакцины появятся, они будут будут включать в себя как исходный штамм коронавируса, так и новые его варианты.

Российский производитель вакцины «Спутник», которая применяется в Беларуси, о планах ее обновления для новых вариантов коронавируса не сообщал. Еще в январе директор центра имена Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург утверждал, что модифицировать «Спутник» под омикрон-штамм не нужно, так как эта вакцина и так эффективна в его отношении. В том же месяце центр Гамалеи сообщал, что 74,2% всех образцов сыворотки крови вакцинированных «Спутником V» нейтрализовали омикрон-штамм, в то время как у Pfizer этот показатель составил 56,9%. А в июне 2022 в центре Гамалеи сообщали, что эффективность «Спутника» против всех видов госпитализаций от омикрон-штамма составляет 97% при условии использования третьей и четвертой доз (однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» или повторно «Спутник V»). Впрочем, в последнем отчете ВОЗ данных об эффективности «Спутника» против вариантов BA.4 и BA.5 нет.

Китайская вакцина Sinopharm/BIBP, которая тоже используется в Беларуси, согласно отчету ВОЗ, имеет сниженную эффективность против вариантов BA.4 и BA.5 (впрочем, как и все другие существующие вакцины).

В декабре 2021 года в Беларуси в Беларуси разрешили применять российскую вакцину против коронавируса «КовиВак», однако надежные данные об ее эффективности в отношении любых вариантов коронавируса пока отсутствуют.

Профессор Пол Бениаш из Рокфеллеровского университета считает, что тенденция следующая: нас ждет появление все новых и новых вариантов коронавируса, которые будут приобретать мутации для уклонения от антител. Это будет снижать иммунитет против болезни и у тех, кто приобрел антитела натуральным путем, и у тех, кто вакцинировался. Производителям вакцин в этом случае придется регулярно обновлять их для того, чтобы те оставались как можно более актуальными.

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