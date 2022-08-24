Эпидемиолог назвала симптомы нового штамма «омикрон-ниндзя», пришедшего в Беларусь 1 24.08.2022, 12:11

1,284

Новую волну ожидают уже в сентябре.

Заболевание новым субвариантом штамма коронавируса ВА 2.75 «омикрон-ниндзя», который распространился по миру и уже пару недель фиксируется и в Беларуси, походит на обычную простуду, но есть нюансы. О симптомах болезни рассказала госСМИ кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии БГМУ Ирина Вальчук.

По словам медика, случаи «ниндзя» в Беларуси пока регистрируются единичные, инфекция в основном переносится в легкой форме. Ее течение похоже на сезонные простуды, так как «ниндзя» поражает в первую очередь именно верхние дыхательные пути.

Вот какие симптомы у нового подвида вируса:

повышение температуры до 38 градусов, иногда выше;

ломота в мышцах и суставах;

ночная потливость;

заложенность носа, насморк;

охриплость или першение в горле;

чихание и сухой кашель;

снижение аппетита, слабость, головные боли;

нарушения работы желудочно-кишечного тракта — тошнота, рвота, боль или вздутие в животе, изжога, диарея;

в нечастых случаях — потеря вкуса и обоняния;

у детей возможны высыпания на коже.

Эпидемиолог отметила, что с начала августа заболеваемость коронавирусом в Беларуси растет, но в сентябре, с началом учебного года, медики ожидают значительный подъем волны, пик которой наступит в ноябре-декабре.

Напомним, штамм «ниндзя» назвали так за стремительность его распространения благодаря способности эффективнее преодолевать иммунитет. Он также может вызывать повторное заболевание у уже переболевших.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».