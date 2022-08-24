Эпидемиолог назвала симптомы нового штамма «омикрон-ниндзя», пришедшего в Беларусь

Эпидемиолог назвала симптомы нового штамма «омикрон-ниндзя», пришедшего в Беларусь1
- 24.08.2022, 12:11
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Новую волну ожидают уже в сентябре.
Заболевание новым субвариантом штамма коронавируса ВА 2.75 «омикрон-ниндзя», который распространился по миру и уже пару недель фиксируется и в Беларуси, походит на обычную простуду, но есть нюансы. О симптомах болезни рассказала госСМИ кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой эпидемиологии БГМУ Ирина Вальчук.
По словам медика, случаи «ниндзя» в Беларуси пока регистрируются единичные, инфекция в основном переносится в легкой форме. Ее течение похоже на сезонные простуды, так как «ниндзя» поражает в первую очередь именно верхние дыхательные пути.
Вот какие симптомы у нового подвида вируса:
повышение температуры до 38 градусов, иногда выше;
ломота в мышцах и суставах;
ночная потливость;
заложенность носа, насморк;
охриплость или першение в горле;
чихание и сухой кашель;
снижение аппетита, слабость, головные боли;
нарушения работы желудочно-кишечного тракта — тошнота, рвота, боль или вздутие в животе, изжога, диарея;
в нечастых случаях — потеря вкуса и обоняния;
у детей возможны высыпания на коже.
Эпидемиолог отметила, что с начала августа заболеваемость коронавирусом в Беларуси растет, но в сентябре, с началом учебного года, медики ожидают значительный подъем волны, пик которой наступит в ноябре-декабре.
Напомним, штамм «ниндзя» назвали так за стремительность его распространения благодаря способности эффективнее преодолевать иммунитет. Он также может вызывать повторное заболевание у уже переболевших.