В поликлиниках Беларуси снова растут очереди 20.09.2022, 23:01

2,126

иллюстрационное фото

Ситуация с Сovid тяжелая.

Пришла осень и на прием к врачу в Беларуси опять трудно попасть. В соцсетях появились фото очередей в поликлинике в Жодино в Минской области и в Гомельской центральной городской детской поликлинике, пишет «Белсат».

То что сезон инфекций начался, подтверждают и читатели:

«Вирусы атакуют, заболели все – полный набор: температура 38+, кашель, насморк, горло болит, уже пятый день маемся».

«Ситуация с Сovid тяжелая. Дочь с внучкой находятся в детской инфекционной больнице с подтвержденным тестом. Нет даже градусников. Вчера заболела мама, она престарелый человек. Температура 38, поехали в поликлинику, тесты не делают. Назначили парацетамол и витамины», – пишут нам в соцсетях.

Эпидемиологи предупреждали о сильном всплеске заболеваемости гриппом в этом году, но начало вакцинации Министерство здравоохранения запланировало только на 1 октября. Прививаться никогда не поздно, считает врач платформы «ЕЗдоровье» Никита Шредер.

«Эта сезонность, установленная в Беларуси – достаточно условное явление, потому что люди болеют всё время. Я думаю, что правильнее отталкиваться не от сезонности заболевания, а от того, как человек прививается. Потому что период действия вакцины – условный год», – говорит он.

Но сезонность, принятая в Беларуси влияет и на закупки вакцины, поэтому привиться можно только тогда, когда предлагают.

Минздрав допускает одновременную вакцинацию от ковида и от гриппа, но врачи не рекомендуют делать двойную прививку – совместное действие вакцин еще недостаточно изучено.

«Условно это безопасно. Такая практика в мире есть и пока нет доказательств, что это вызывает негативный эффект. Но это достаточно высокий риск того, что вакцины ослабят друг друга, что что-то не так пойдет в организме, что разовьется побочный эффект и мы не сможем отследить, от чего именно», – подчеркивает Никита Шредер.

Хотя министерство и рекомендует делать прививки от ковида, статистики по этой инфекции не публикуют – последние цифры давали в июле. А неделю назад министр здравоохранения Дмитрий Пиневич так высказался о ситуации с COVID-19 в стране: «В Беларуси регистрируется небольшой рост заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, однако темп прироста в два раза ниже, чем осенью 2021 года».

В соседних странах с начала сентября рост количества зарегистрированных случаев ковида фиксируется значительный. Так, по информации статистического портала Worldometer.info, в Польше за прошлую неделю зафиксировали на треть больше заражений, чем за предыдущую. В Литве и Латвии увеличение составило около 50%. На 10% больше случаев инфицирования выявили и в России.

Поэтому совет беларусам прежний – соблюдать правила безопасности и прививаться, хотя бы не очень эффективным «Спутником». А врача в случае заболевания можно посетить в онлайн-режиме, например на интернет-платформе «ЕЗдоровье».

«Наши врачи могут сориентировать, насколько ситуация экстренная, можно ли сделать что-то дома или ситуация такая, что нужно идти в поликлинику или вызывать скорую помощь. Это такая простая диагностика на основе анамнеза, которую наши врачи могут сделать», – говорит сооснователь проекта «ЕЗдоровье» Владимир Свирков.

Больничного такой врач не выпишет и рецепт на лекарства не выдаст. Но советы врачей «ЕЗдоровья» квалифицированны и могут выручить в ситуации дефицита медицинских кадров и в ситуации всплеска заболеваний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».