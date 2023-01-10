ВСУ получат революционное шведское оружие: что о нем известно 7 10.01.2023, 9:48

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САУ Archer — настоящий «космический корабль».

Швеция готовится передать ВСУ лучшие в мире САУ Archer – это одна из новейших, революционных САУ в принципе, которая абсолютно автоматизирована. Ее главная особенность в том, что она может выйти на позицию, осуществить серию из трех-четырех выстрелов и уехать еще до того, как первый снаряд взорвется на позициях врага.

Как шведские САУ помогут уничтожать врага рассказал эксперт по вооружениям, главный редактор Defence Express Олег Катков в эфире Апостроф TV.

«В состав экипажа САУ входит, если я не ошибаюсь, только три человека – командир, наводчик и водитель. Экипаж не имеет дело с боеприпасами, кроме закладки их в автомат заряжания», - рассказал он.

Олег Катков добавил, что эта САУ создана непосредственно по концепции контрбатарейной борьбы и ведения боя по принципу маневр – огонь – маневр. Она может выйти на позицию, осуществить серию из трех-четырех выстрелов и уехать еще до того, как первый снаряд взорвется на позициях врага.

Это техника, которая наводится в считанные секунды, открывает огонь почти сразу после того, как остановилась.

«То есть это космический корабль, если мы даже будем его сравнивать с американскими М-109 Paladin. Но есть свои нюансы, как и в отношении любой новой автоматизированной техники. Они заключаются в том, что во время интенсивной эксплуатации могут вылезти определенные вещи, которые не закладывались конструкторами и не обнаружены во время умеренной эксплуатации мирного времени. То есть это САУ точно не предназначена для того, чтобы заваливать противника сотнями снарядов», - пояснил эксперт.

По его словам, САУ Archer не имеет возможности вести огонь с земли, то есть когда снаряды лежат рядом и они просто по конвейеру подаются в саму САУ, чтобы вести постоянный огонь.

«Эта САУ имеет свой боезапас – около двух десятков снарядов – после отработки которого нужно ехать на перезарядку. То есть эти САУ работают постоянно в движении. Относительно дальности, это лучшее оружие в вопросе ведения огня, в частности на дальности 50-60 км высокоточными 155 мм снарядами», - резюмировал Олег Катков.

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