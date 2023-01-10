Украинские морпехи точным ударом из «Рапиры» поразили российскую цель 10.01.2023, 14:05

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Окончательные потери врага уточняются.

Украинские морские пехотинцы за сутки уничтожили бронированную машину пехоты и 10 оккупантов, пишет unian.net.

«За прошедшие сутки, 9 декабря, морские пехотинцы уничтожили БМП и семь оккупантов», — сообщил пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Кроме того, артиллерийские воинские части и подразделения командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огневое поражение по захватчикам, в настоящее время подтверждено уничтожение трех российских военных.

Окончательные потери врага уточняются.

Также в пресс-центре командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины показали, как николаевские морские пехотинцы уничтожили тыловой пункт оккупантов в Донецкой области.

«Аэроразведка обнаружила хранилище, где террористы-захватчики хранят материально-технические средства. Точным попаданием из «Рапиры» (противотанковая пушка – прим.) противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского поразили определенную цель», — говорится в сообщении.

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