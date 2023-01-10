Турция поддержала требование Зеленского о полном выводе войск РФ к границам 1991 года 4 10.01.2023, 19:26

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В ноябре 2022 года украинский президент представил формулу мира из 10 пунктов.

Турция поддерживает план достижения мира в Украине, предложенный ее президентом Владимиром Зеленским. Об этом в ходе визита в Южно-Африканскую Республику заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Anadolu.

«Конечно, наша цель — прочный мир и взаимоприемлемое решение. Мы верим, что эта война закончится за столом переговоров. Чем раньше, тем лучше», — сказал Чавушоглу. Турецкие власти работают над прекращением огня и прочным миром с 24 февраля, добавил он.

«Россия заявляет, что сейчас готова к переговорам. [Президент Украины Владимир] Зеленский предложил мирный план из 10 пунктов. Мы, Турция, поддерживаем этот план и продолжаем нашу работу», — подчеркнул Чавушоглу.

В ноябре, выступая на саммите G20, украинский президент Владимир Зеленский представил формулу мира из 10 пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

вывод российских войск к границам 1991 года и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости, то есть трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба;

противодействие экоциду;

гарантии безопасности для Украины;

фиксация окончания войны.

В Москве отказались обсуждать план Зеленского. «Не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией, с вхождением в состав России новых четырех регионов. Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть „мирным“», — уверял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

При этом Владимир Путин несколько раз утверждал, что не отказывается от переговоров. «Мы готовы договариваться со всеми с участниками этого процесса о приемлемых каких-то развязках», — подчеркивал российский президент.

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