Генштаб ВСУ: Под видом совместных «учений» Россия наращивает силы военной авиации в Беларуси

Генштаб ВСУ: Под видом совместных «учений» Россия наращивает силы военной авиации в Беларуси6
- 14.01.2023, 16:35
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Около 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24 перебазированы на аэродром в Мачулищи.
Под видом проведения совместных «учений» Россия наращивает авиационную компоненту в Беларуси. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.
- Не менее 10 вертолетов Ми-8 и Ми-24 перебазированы на аэродром в Мачулищи. Ожидается перебазирование самолетов оперативно-тактической авиации на аэродромы Беларуси, - говорится в сообщении.
Как отмечают в Генштабе ВСУ, с учетом этого возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов, применения дронов-камикадзе по территории Украины с воздушного пространства Беларуси.