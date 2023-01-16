The Times рассказала, когда России может начать новое наступление
- 16.01.2023, 8:02
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В ближайшее время Кремль готовит вторую волну мобилизации.
Новое полномасштабное наступление РФ может произойти в апреле, пишет The Times со ссылкой на западную разведку.
Российский диктатор Владимир Путин может заявить о мобилизации в ближайшее время.
«Если решение будет принято в течение нескольких недель, то к апрелю, когда зимняя грязь в Украине достаточно высохнет для большого наступления, можно будет научить и отправить на фронт до 500 тысяч дополнительных россиян», — рассказали журналисты.
Западные разведчики считают, что в военкоматах страны-агрессорки уже идет серьезная подготовка к мобилизации. Российские власти провели частный опрос, чтобы установить настроения общества.
«Простые россияне переживают из-за войны, но они также не желают мириться с поражением», — пишет The Times.
Как писал сайт Charter97.org, главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что в феврале Россия может пойти на Киев из Беларуси.