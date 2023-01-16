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Стартовало летно-тактическое учение Беларуси и России

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  • 16.01.2023, 9:56
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Стартовало летно-тактическое учение Беларуси и России

Будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО.

В Беларуси стартовали масштабные летно-тактическое учение подразделений, входящих в региональную группировку войск. Об этом сообщило Минобороны.

Главной целью учения названо «повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач».

Будет отработано ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства вдоль границы. Кроме того, как сообщает Минобороны, стороны отработают:

авиационную поддержку группировок войск;

высадку тактического воздушного десанта;

доставку грузов и эвакуацию раненых.

Будут задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси.

Ранее сайт Charter97.org писал, что на территорию Беларуси перекинули вертолеты.

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